Kontrolle verloren: 62-Jähriger stirbt bei Unfall im Dalaaser Tunnel

In den frühen Morgenstunden des 25. September kam es auf der Arlbergschnellstraße (S16) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autolenker aus Tirol verlor im Dalaaser Tunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen über die doppelte Sperrlinie, überquerte die Gegenfahrbahn und krachte frontal in die Tunnelnischenwand. Die Freiwillige Feuerwehr musste den Mann aus dem stark beschädigten Auto bergen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Lenkers feststellen.

Tunnel gesperrt

Der Dalaaser Tunnel war in der Folge für den gesamten Verkehr gesperrt, zwischen 4.20 Uhr und 8.00 Uhr kam es zu erheblichen Behinderungen. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Polizei untersucht. Im Einsatz standen 54 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, ein Notarzt sowie die Asfinag mit zwei Fahrzeugen. Auch zwei Polizeistreifen mit insgesamt vier Beamten waren vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 11:35 Uhr aktualisiert