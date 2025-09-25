EGMR kippt Abschiebestopp: Straffälliger Syrer muss Österreich verlassen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat den im August verhängten Abschiebestopp für einen syrischen Staatsbürger aufgehoben. Damit steht der Weg für die Rückführung des Mannes nach Syrien offen. Laut den Straßburger Richtern konnte nicht ausreichend nachgewiesen werden, dass dem Betroffenen bei einer Rückkehr in sein Heimatland ein unmittelbares Risiko für Leben und Gesundheit droht.

Straffälliger Syrer im Fokus

Der Mann stammt aus der nordsyrischen Provinz Hasaka und kam 2022 nach Österreich. Sein Asylverfahren verlief von Beginn an schwierig: Zwei Mal wurde es unterbrochen, weil sein Aufenthaltsort unbekannt war. 2024 wurde sein Antrag endgültig abgelehnt. Danach geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Er wurde unter anderem wegen Ladendiebstahls und eines unbewaffneten Raubüberfalls verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe kam er in Schubhaft. Bereits im August hatte der EGMR die geplante Abschiebung vorübergehend gestoppt. Nun stellte das Gericht klar, dass die Situation des Mannes, trotz der weiterhin angespannten Lage in Syrien, nicht die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Abschiebungsverbot erfüllt. Demnach sei weder eine reale noch eine unmittelbare Gefahr für sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit ausreichend belegt.

Österreich setzt Rückführungen nach Syrien durch

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Österreich seine Abschiebepolitik gegenüber Syrien verschärft. Im Juli 2025 wurde erstmals seit 15 Jahren wieder ein syrischer Staatsbürger in sein Heimatland gebracht. Vergangene Woche folgte ein weiterer Fall. Nach Angaben des Innenministeriums sind zusätzliche Rückführungen bereits in Vorbereitung. Die Linie der Regierung ist klar: Wer in Österreich straffällig wird und kein Asylrecht zugesprochen bekommt, soll konsequent abgeschoben werden, auch nach Syrien.

Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm

Menschenrechtsgruppen sehen diese Entwicklung kritisch. Amnesty International Österreich warnt seit längerem vor Rückführungen nach Syrien. Die Organisation verweist auf zahlreiche Berichte über Menschenrechtsverletzungen, willkürliche Festnahmen und Folter. Besonders besorgniserregend sei der Fall eines Mannes, der im Juli von Österreich nach Syrien abgeschoben wurde und seither als vermisst gilt. Der UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen hat die österreichische Regierung aufgefordert, Aufklärung über sein Schicksal zu leisten. Eine Antwort steht noch aus. „Die aktuelle Entscheidung des EGMR ist besorgniserregend und darf nicht als grünes Licht für wahllose Abschiebungen verstanden werden“, erklärt Amnesty-Expertin Aimée Stuflesser. „Die Sicherheit der Betroffenen muss immer Vorrang haben. Solange Syrien als unsicher eingestuft ist, müssen Rückführungen die absolute Ausnahme bleiben.“

Syrien gilt offiziell als unsicher

Auch das österreichische Außenministerium stuft Syrien weiterhin als Hochrisikogebiet ein und warnt Bürger dringend vor Reisen in das Land. Dass dennoch Abschiebungen stattfinden, sorgt für politischen Zündstoff. Während die Regierung auf Rechtsstaatlichkeit und die Notwendigkeit konsequenter Asylverfahren pocht, sehen Kritiker ein Spiel mit dem Leben von Menschen.

Brisante Signalwirkung

Die Entscheidung des EGMR hat über den Einzelfall hinaus Bedeutung. Sie könnte als Signal gewertet werden, dass Abschiebungen nach Syrien, zumindest bei straffälligen Personen, wieder wahrscheinlicher werden. Gleichzeitig bleibt die internationale Kritik laut. Während Österreich betont, die Verfahren rechtsstaatlich und unter Berücksichtigung der Menschenrechte abzuwickeln, warnen NGOs vor unkalkulierbaren Gefahren für Rückkehrer.