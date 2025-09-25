Jetzt fix: Hanke baut Lobautunnel für 2,5 Milliarden Euro

Verkehrsminister Hanke hat sich für den Bau der S1 samt Lobautunnel entschieden. Das umstrittene Großprojekt soll laut Asfinag 2033 fertig sein. Umweltorganisationen kündigen Widerstand an.

Jetzt ist es offiziell: Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) hat am Mittwoch gemeinsam mit Asfinag-Vorstand Alexander Hufnagel den Weg für eines der umstrittensten Infrastrukturprojekte Österreichs freigemacht: den Bau der S1-Nordostumfahrung samt Lobautunnel. „Die S1 ist notwendig, um die Verkehrsprobleme im Großraum Wien langfristig zu lösen“, erklärte Hanke bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Finalisierung der Planungen sei abgeschlossen, nun starte die Asfinag mit der Vergabe der ersten Baulose.

©APA Die geplante Wiener Nordostumfahrt

20 Kilometer Straße, 8 Kilometer Tunnel

Das Großprojekt umfasst rund 20 Kilometer neue Schnellstraße, darunter den 8,2 Kilometer langen Lobautunnel, der unter dem Nationalpark Donau-Auen verlaufen soll. Ziel ist die Entlastung der stark frequentierten A23 und der Donaubrücken in Wien. Laut Asfinag soll das Gesamtprojekt bis 2033 abgeschlossen sein. Die neue Nordostumfahrung soll außerdem mit der geplanten Stadtstraße Aspern verbunden werden, die den Ausbau des Wiener Nordens und den Anschluss an das Marchfeld unterstützen soll.

Proteste von Umweltorganisationen angekündigt

Die Entscheidung wird scharf kritisiert. Umweltorganisationen wie Greenpeace, Fridays for Future und System Change, not Climate Change kündigten bereits massiven Widerstand an. Die Kritik: Der Tunnel gefährde den sensiblen Lebensraum im Nationalpark und konterkariere die Klimaziele Österreichs. „Ein fossiles Monsterprojekt, das mitten in der Klimakrise gebaut werden soll“, kommentierte Greenpeace in einer ersten Reaktion. Aktivisten kündigten erneut Besetzungen und rechtliche Schritte an.

Hanke verteidigt Entscheidung: „abgewogen und notwendig“

Minister Hanke verteidigte die Entscheidung als „abgewogen und notwendig“. Man habe alle rechtlichen, geologischen und ökologischen Prüfungen durchlaufen, die Umweltauflagen würden streng umgesetzt. „Wir bauen mit modernster Tunneltechnik und größtem Respekt für die Natur“, so Hanke. Auch Asfinag-Chef Hufnagel unterstrich, dass der Tunnel „unterirdisch und außerhalb des Schutzgebiets“ verlaufe und damit der Eingriff in das Ökosystem „so gering wie möglich“ gehalten werde.

Wirtschaft und Industrie begrüßen Projekt

Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung zeigten sich erfreut über den Beschluss. Der Lobautunnel sei „entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Wien und Ostösterreich“, so eine gemeinsame Aussendung. Auch Pendlerinitiativen begrüßten den Fortschritt, nachdem das Projekt seit Jahren blockiert war.

Was passiert als Nächstes?

Laut Asfinag wird nun mit der Detailplanung, Ausschreibung und Umweltmonitoring begonnen. Der tatsächliche Baustart soll 2026 erfolgen, die Kosten werden derzeit auf rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Ob das Projekt wirklich reibungslos verläuft, ist fraglich – juristische Auseinandersetzungen und Proteste dürften das Vorhaben weiterhin begleiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 11:52 Uhr aktualisiert