Neuer Anlauf: Beamtengehälter für 2026 werden neu verhandelt

Die Beamtengehälter für 2026 kommen neu auf den Verhandlungstisch. Die Gewerkschaft zeigt Gesprächsbereitschaft, betont aber klare rote Linien. Regierung und Opposition hoffen nun auf eine faire Lösung.

Jetzt ist es fix: Die Gehälter für Beamte und den öffentlichen Dienst werden für das Jahr 2026 neu verhandelt. Das bestätigte die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) am Donnerstagvormittag, dem 25. September, der Bundesregierung. Damit ist der Abschluss aus dem Vorjahr, der für 2026 eine Erhöhung 0,3 Prozentpunkte über der Inflation vorsah, vom Tisch.

Gewerkschaft zieht rote Linien

Am Verhandlungstisch vertreten GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin und younion-Chef Christian Meidlinger die Arbeitnehmerseite. Beide betonen, dass ihre Gesprächsbereitschaft nicht mit Nachgiebigkeit verwechselt werden dürfe. „Es gibt klare rote Linien“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung. Besonders scharf kritisieren sie die von der Regierung vorgeschlagenen Nulllohnrunden für 2027 und 2028. Diese seien „zutiefst ungerecht und völlig inakzeptabel“. Ziel seien faire, tragfähige Lösungen, die die Leistungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst angemessen würdigen.

Regierung setzt auf Verantwortung

Von Seiten der Bundesregierung zeigt man sich erfreut. ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll sprach von einem „historischen Schritt“, da es das erste Mal in der Zweiten Republik sei, dass ein bestehender Abschluss neu verhandelt werde. Er lobte die Sozialpartner für ihre Bereitschaft, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Auch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) begrüßte die Entscheidung: „Die Sanierung der Staatsfinanzen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Umso wichtiger ist es, dass alle Beteiligten gemeinsam an Lösungen arbeiten.“

©BKA / Christopher Dunker ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll zeigt sich erfreut.

Kritik und Erwartungen

Die NEOS hatten schon 2024 den damaligen Abschluss scharf kritisiert. Verhandlerin Martina von Künsberg Sarre betont nun die Bedeutung konstruktiver Gespräche: „Denkverbote helfen niemandem. Es geht um den Kampf gegen die Teuerung und die Stärkung des Aufschwungs.“ Auch Bundeskanzler Christian Stocker hatte bereits klargestellt, dass bei mangelnder Gesprächsbereitschaft die Regierung auf Nulllohnrunden in den Jahren 2027 und 2028 drängen werde.

©BKA / Andy Wenzel Bei zu wenig Gesprächsbereitschäft wollte Bundeskanzler Christian Stocker auf eine Nulllohnrunde für 2027 und 2028 drängen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 12:12 Uhr aktualisiert