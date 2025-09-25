E.Coli-Bakterien: Mehrere Produkte von Bio-Märkten zurückgerufen

Healthy Powerfood ruft Bio-Sprossen zurück. Es wurden Escherichia coli im Produkt nachgewiesen. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Die Sprossen wurden aus dem Verkauf genommen.

Die Healthy Powerfood informiert über den Rückruf von Bio Brokkoli und Bio Detox Sprossen. Wie mitgeteilt wird, wurden Shigatoxin-bildende Escherichia coli im Produkt nachgewiesen. Vom Verzehr der Produkte, welche auch bei Denns-Biomärkten erhältlich sind, wird dringend abgeraten.

Diese Bio-Sprossen sind vom Rückruf betroffen Bio Broccoli 80g – MHD 24.09. MHD 27.09.2025 MHD 29.09.2025

Bio Detox 80g – MHD 24.09. MHD 27.09.2025 MHD 29.09.2025

Die Gefahren von Escherichia coli-Bakterien

Als STEC werden Escherichia coli-Bakterien bezeichnet, die bestimmte Giftstoffe (Shigatoxin) bilden. Eine durch STEC ausgelöste Erkrankung äußert sich meist innerhalb einiger Tage nach der Infektion mit Durchfall und Bauchschmerzen. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tegen von selbst wieder ab, aber es kann auch zu schweren Krankheitsverläufen mit blutigem Durchfall, Fieber und akutem Nierenversagen (HUS) kommen. Personen, die Lebensmittel mit STEC gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Infektion mit STEC hinweisen. Sich ohne Symptome in arztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll. Weitere Informationen zum Krankheitserreger findest du hier.

Produkt aus dem Verkauf genommen

Das Unternehmen hat umgehend reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen. Kundinnen und Kunden, die Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, sollten diese vorsorglich nicht mehr verzehren. Für Rückfragen steht die E-Mail-Adresse info@healthypowertood.de zur Verfügung. Gegen Vorlage des Kassenbons oder des Produktes wird der Kaufpreis erstattet.