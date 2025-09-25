Lebensmittelverschwendung steigt: Vor allem Junge werfen mehr weg

Zum internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung zeigt eine neue Iglo-Studie: Acht von zehn Österreichern werfen Lebensmittel weg, deutlich mehr als 2023.

Im Vergleich zu 2023 ist die Zahl der Wegwerfer stark gestiegen: Damals gaben 68 Prozent der Befragten an, Lebensmittel weggeworfen zu haben, 2025 sind es bereits 80 Prozent.

Rechtzeitig zum Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September, veröffentlicht Iglo eine neue Studie, die das Lebensmittelverhalten der Österreicher unter die Lupe nimmt. Das Ergebnis ist alarmierend: Immer mehr Lebensmittel landen im Müll und vor allem jüngere Menschen werfen deutlich häufiger weg als ältere.

Junge Menschen entsorgen am meisten

Im Vergleich zu 2023 ist die Zahl der Wegwerfer stark gestiegen. Damals gaben 68 Prozent der Befragten an, Lebensmittel weggeworfen zu haben, 2025 sind es bereits 80 Prozent. Unter den 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil sogar bei 90 Prozent. Je älter die Menschen, desto bewusster der Umgang mit Essen: Unter den über 60-Jährigen entsorgen nur 67 Prozent Lebensmittel. Auch die Haushaltsgröße spielt eine Rolle. Während in Ein-Personen-Haushalten 65 Prozent Lebensmittel wegwerfen, steigt der Anteil in Haushalten mit drei oder mehr Personen auf 88 Prozent.

Obst, Brot und Gemüse besonders betroffen

Am häufigsten landen Lebensmittel im Müll, weil sie verdorben oder schimmlig sind (60 Prozent). 27 Prozent gaben an, Nahrungsmittel schlicht vergessen zu haben. Auch zu große Mengen beim Kochen, Planänderungen oder Unsicherheit über das Mindesthaltbarkeitsdatum spielen eine Rolle. Besonders oft betroffen sind Obst, Brot oder Gebäck (je 37 Prozent), gefolgt von Gemüse (30 Prozent), Milchprodukten (24 Prozent) und Selbstgekochtem (23 Prozent). Fleisch (9 Prozent) und Eier (7 Prozent) landen dagegen seltener im Mistkübel.

Mehr Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln gefordert

In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen zeigen sich weitere Auffälligkeiten: Sie werfen häufiger aufgrund falscher Lagerung weg und kochen öfter zu große Mengen. Auch die Optik spielt für sie eine größere Rolle. Iglo-Geschäftsführerin Ines Franke sieht dringenden Handlungsbedarf: „Wie man mit Lebensmitteln umgeht und was man tun kann, um sie haltbar zu machen, sollte mehr thematisiert werden.“ Als einfache Lösung nennt sie das Einfrieren von Brot, Gebäck, Obst oder Gemüse.