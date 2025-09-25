Gewerkschaften gehen in Nachverhandlungen: Kritik an „Nulllohnrunde“

Die Regierung droht mit Sparmaßnahmen, die Gewerkschaften zeigen sich kämpferisch. Der Gehaltsabschluss für 2026 ist beschlossen, doch die Debatte über die Folgejahre sorgt für neuen Konfliktstoff.

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) und die younion haben sich am Donnerstag bereit erklärt, mit der Regierung über den Gehaltsabschluss für 2026 erneut zu verhandeln. In einer gemeinsamen Aussendung der Vorsitzenden Eckehard Quin (GÖD) und Christian Meidlinger (younion) schlugen die Arbeitnehmervertreter jedoch deutliche Töne an. Die von der Regierung angedrohte Nulllohnrunde in den Jahren 2027 und 2028 sei „zutiefst ungerecht und völlig inakzeptabel“, betonte Quin. Zwar wolle man „über alternative Lösungen sprechen“, Gesprächsbereitschaft dürfe aber nicht mit Nachgiebigkeit verwechselt werden.

Streit um die Erhöhung 2026

Eigentlich gilt die Anpassung für das kommende Jahr bereits als beschlossen: Der Nationalrat hatte im Vorjahr eine Erhöhung von 0,3 Prozent über der Inflation – rund 3,3 Prozent – festgelegt. Die Regierung pocht nun jedoch aus budgetären Gründen auf eine Änderung dieses Beschlusses. Sie stellt in Aussicht, nur bei einer Einigung für 2026 von Nulllohnrunden in den beiden Folgejahren abzusehen.

Erstes Treffen ohne Ergebnis

Ein erstes Gespräch vergangene Woche brachte keinen Durchbruch. Die Gewerkschaften hatten sich seither intern beraten. Nun betonen Quin und Meidlinger, dass erst die kommenden Verhandlungsrunden zeigen würden, welche Angebote auf dem Tisch liegen – und dass man diese „kritisch prüfen“ werde.

Regierung zeigt sich erfreut

In der Bundesregierung wird die Verhandlungsbereitschaft positiv aufgenommen. Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) sprach von einem „wichtigen Signal in schwierigen Zeiten“. Es verdiene Anerkennung, dass die Sozialpartner Verantwortung übernähmen und damit „das Richtige für Österreich“ täten.