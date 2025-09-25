Außenministerium führt neues Ampelsystem für Reiseinfos ein

Ab 1. Oktober präsentiert sich das Sicherheits- und Reiseinformationssystem des Außenministeriums übersichtlicher: Aus sechs Stufen werden vier – mit klarer Farbkennzeichnung und regionalen Landkarten.

Ein neues Ampelsystem zeigt die Sicherheitslage im jeweiligen Land.

Das Außenministerium stellt seine Reiseinformationen auf ein neues System um. Statt wie bisher sechs Gefahrenstufen wird es künftig vier geben, dargestellt in Form eines Ampelsystems. Ziel sei es, die Einschätzungen für Bürgerinnen und Bürger „verständlicher und einheitlicher“ zu machen, so die Leiterin des Bürgerservice, Karin Fichtinger.

Von Grün bis Rot

Die unterste Stufe „guter Sicherheitsstandard“ wird künftig grün markiert, die zweite Stufe „Sicherheitsrisiko“ gelb. Die bislang vier höheren Risikoeinschätzungen werden zusammengefasst: „Hohes Sicherheitsrisiko“ (orange) und „Reisewarnung“ (rot). Inhaltlich bleibe es jedoch bei den bekannten Bewertungen, betonte Fichtinger.

©5min.at Das Ampelsystem wird in vier Farben unterteilt.

Mehr Details dank Landkarten

Neu ist auch, dass regionale Unterschiede innerhalb einzelner Länder stärker hervorgehoben werden. Dafür werden interaktive Landkarten auf der Ministeriums-Website eingebunden. Ein Beispiel ist Ägypten: Während manche Gebiete grün oder gelb markiert bleiben, werden andere Regionen als orange oder rot eingestuft.

Service für Reisende wird ausgebaut

Neben der grafischen Umstellung sollen künftig auch automatisch verschickte Roaming-SMS zusätzliche Informationen enthalten. Wer im Ausland unterwegs ist, erhält dann nicht nur die Sicherheitsstufe, sondern auch die Kontaktdaten der zuständigen österreichischen Botschaft.