Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva & 5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Flugzeug mit einem Reisepass und ein Warnschild
Ein neues Ampelsystem zeigt die Sicherheitslage im jeweiligen Land.
Österreich
25/09/2025
Rund um die Welt

Außenministerium führt neues Ampelsystem für Reiseinfos ein

Ab 1. Oktober präsentiert sich das Sicherheits- und Reiseinformationssystem des Außenministeriums übersichtlicher: Aus sechs Stufen werden vier – mit klarer Farbkennzeichnung und regionalen Landkarten.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)

Das Außenministerium stellt seine Reiseinformationen auf ein neues System um. Statt wie bisher sechs Gefahrenstufen wird es künftig vier geben, dargestellt in Form eines Ampelsystems. Ziel sei es, die Einschätzungen für Bürgerinnen und Bürger „verständlicher und einheitlicher“ zu machen, so die Leiterin des Bürgerservice, Karin Fichtinger.

Von Grün bis Rot

Die unterste Stufe „guter Sicherheitsstandard“ wird künftig grün markiert, die zweite Stufe „Sicherheitsrisiko“ gelb. Die bislang vier höheren Risikoeinschätzungen werden zusammengefasst: „Hohes Sicherheitsrisiko“ (orange) und „Reisewarnung“ (rot). Inhaltlich bleibe es jedoch bei den bekannten Bewertungen, betonte Fichtinger.

Bild auf 5min.at zeigt ein Ampelsystem
©5min.at
Das Ampelsystem wird in vier Farben unterteilt.

Mehr Details dank Landkarten

Neu ist auch, dass regionale Unterschiede innerhalb einzelner Länder stärker hervorgehoben werden. Dafür werden interaktive Landkarten auf der Ministeriums-Website eingebunden. Ein Beispiel ist Ägypten: Während manche Gebiete grün oder gelb markiert bleiben, werden andere Regionen als orange oder rot eingestuft.

Machst du Urlaub in den Herbstferien?

Ja, ich gönne mir einen Urlaub in Österreich
Ja, ich mache in den Herbstferien Urlaub im Ausland.
Nein, ich bleibe zu Hause.
Ich weiß es noch nicht, ich entscheide spontan.

Service für Reisende wird ausgebaut

Neben der grafischen Umstellung sollen künftig auch automatisch verschickte Roaming-SMS zusätzliche Informationen enthalten. Wer im Ausland unterwegs ist, erhält dann nicht nur die Sicherheitsstufe, sondern auch die Kontaktdaten der zuständigen österreichischen Botschaft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: