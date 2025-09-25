Europa League: Salzburg fordert Favorit Porto zu Hause

Zum Auftakt der Ligaphase wartet auf Salzburg ein Gegner, der normalerweise in der Champions League zuhause ist. Trainer Thomas Letsch sieht den 30-fachen portugiesischen Meister als Titelkandidaten.

Nach enttäuschenden Auftritten in der Bundesliga beginnt für Salzburg am Donnerstagabend die Europa-League-Saison. Mit dem FC Porto gastiert ein europäisches Schwergewicht in Wals-Siezenheim. Für Trainer Thomas Letsch kommt damit „der härteste Brocken gleich zu Beginn“.

Negativer Druck aus der Liga

In der heimischen Meisterschaft setzte es zuletzt ein 0:2 gegen Sturm Graz, woraufhin Sportdirektor Rouven Schröder die Defensive harsch kritisierte. Auch auf Letsch selbst wächst der Druck. „Ich müsste lügen, dass es mir rund um die Uhr gutgeht“, räumte der Deutsche ein. Dennoch will er den Fokus auf die neue Bühne richten: „In der Europa League interessiert es nicht, wo wir in der Liga stehen.“

Personalsorgen belasten

Neben mehreren Verletzten fehlen Salzburg auch Clement Bischoff, der noch eine Rotsperre aus Bröndby-Zeiten absitzen muss, und der erkrankte Jannik Schuster. Vor allem in der Innenverteidigung ist die Personaldecke dünn. „Es braucht einen perfekten Tag“, meinte Kapitän Alexander Schlager, der im Tor wohl Schwerstarbeit leisten muss.

Porto mit hohen Ansprüchen

Porto reist mit breiter Brust an. Unter Neo-Coach Francesco Farioli erzielten die Portugiesen in sechs Ligaspielen 15 Tore und kassierten nur ein Gegentor. Präsident Andre Villas-Boas stellte vorab klar: „Porto definiert sich über Titel.“ Die Bilanz gegen österreichische Clubs spricht klar für die „Drachen“: Fünf Siege, ein Remis, einzig die Austria Wien rang 2013 ein 1:1 ab.

Respekt, aber keine Angst

Trotz der klaren Rollenverteilung will Salzburg nicht in Ehrfurcht erstarren. „Wir gehen mit Respekt ins Spiel, aber nicht mit Angst“, sagte Letsch. Auch die voraussichtlich nur zu einem Drittel gefüllte Arena sieht Kapitän Schlager nicht als Nachteil: „Vielleicht ganz angenehm, wenn nicht 8.000 zur Halbzeit pfeifen.“