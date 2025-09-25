Nach Flut 2024: Bund investiert kräftig weiter in Hochwasserschutz

Die Überschwemmungen im Osten Österreichs im September 2024 haben Schäden in Millionenhöhe verursacht. Nun hat das Umweltministerium umfangreiche Investitionen für Sofortmaßnahmen und laufende Projekte bekanntgegeben.

Seit den schweren Überschwemmungen im September 2024 im Osten sind 32,8 Millionen Euro zur Schadensbehebung im Hochwasserschutz investiert worden, 12,1 Millionen davon trägt der Bund. Das teilte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) heute mit. Sein Ressort genehmigte hundert Sofortmaßnahmen in Niederösterreich (94) und Wien (6), um Infrastruktur wiederherzustellen. Österreichweit gingen damals 122 Ereignismeldungen ein, im gesamten Jahr waren es 251.

Niederösterreich am stärksten betroffen

Allein in St. Pölten waren innerhalb von drei Tagen 350 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, fast doppelt so viel wie die maximale Menge, die nur alle 100 Jahre vorkommt. Der Gesamtschaden 2024 an der Schutzinfrastruktur belief sich auf rund 56 Millionen Euro. Die meiste Verwüstung gab es in Niederösterreich, betroffen waren aber fast alle Bundesländer.

Budget für Hochwasserschutz steigt

„Die massiven Niederschläge vom September 2024 haben gezeigt, wie rasch es zu Schäden in Millionenhöhe kommen kann“, so Totschnig. Für dieses und das kommende Jahr seien daher jeweils wieder insgesamt 96 Millionen Euro für Hochwasserschutz budgetiert. 40 Prozent der Summe sollen heuer neue Projekte finanzieren. Der Rest werde für laufende Bauvorhaben und Instandhaltungsmaßnahmen verwendet.