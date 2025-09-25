Schluss mit Preissprüngen: So will Österreich Mieter entlasten

Die Bundesregierung startet die Begutachtung des größten Mietpakets seit rund 20 Jahren. Ziel ist es, Mieter besser vor Preissprüngen zu schützen und zugleich Vermieter mehr Planungssicherheit zu geben.

Für Mieter und Vermieter soll es demnächst besser werden.

Die Bundesregierung hat das Mietpaket für leistbares Wohnen zur Begutachtung freigegeben. Vizekanzler und Wohnminister Babler betonte, dass damit sowohl Mieter vor extremen Preissprüngen geschützt als auch Vermieter Transparenz und Sicherheit geboten werde. Die zweiwöchige Begutachtungsfrist läuft bis 10. Oktober 2025. „Mit dem Mietpaket bringen wir Österreich ein Stück weiter nach vorne“, so Babler. „Wir stoppen die stark steigenden Mieten und schaffen gleichzeitig Stabilität durch längere Befristungen.“

Maßnahmen gegen hohe Mieten und Inflation

Die Preisentwicklung bei Lebensmitteln, Energie und Wohnen habe viele Menschen stark belastet. Die Bundesregierung reagiert mit mehreren Maßnahmen:

Mietpreisbremse für alle Mietverträge: Ab 2026 dürfen Mieten nur einmal jährlich erhöht werden. Bei einer Inflation über drei Prozent darf der übersteigende Anteil nur zur Hälfte weitergegeben werden. Beispiel: Bei sechs Prozent Inflation darf die Miete maximal um 4,5 Prozent steigen.

Ab 2026 dürfen Mieten nur einmal jährlich erhöht werden. Bei einer Inflation über drei Prozent darf der übersteigende Anteil nur zur Hälfte weitergegeben werden. Beispiel: Bei sechs Prozent Inflation darf die Miete maximal um 4,5 Prozent steigen. Ausweitung im geregelten Bereich: Richtwert- und Kategoriemieten dürfen 2026 nur um 1 %, 2027 um 2 % steigen. Ab 2028 gelten diese Regeln auch für Mieten auf Basis des „angemessenen Mietzinses“.

Richtwert- und Kategoriemieten dürfen 2026 nur um 1 %, 2027 um 2 % steigen. Ab 2028 gelten diese Regeln auch für Mieten auf Basis des „angemessenen Mietzinses“. Verlängerung der Mindestbefristung: Neu- oder erneuerte Mietverträge sollen künftig fünf statt drei Jahre befristet werden. Damit soll der Trend zu sehr kurzfristigen Mietverträgen gestoppt und Planungssicherheit geschaffen werden.

Historische Dimension der Reform

Das Mietpaket gilt als die größte Mietrechtsreform seit rund 20 Jahren und greift erstmals auch in den bisher ungeregelten Mietmarkt ein. In den vergangenen Jahren seien die Mieten in Österreich stark gestiegen: Privatmieten legten seit 2010 um 80 Prozent zu, die Durchschnittsmieten insgesamt um über 70 Prozent. Zum Vergleich: In der Eurozone stiegen die Mieten nur um 23,5 Prozent. Babler betonte, dass das Paket ein klares Signal für leistbares Wohnen und soziale Stabilität sei. „Mit diesen Maßnahmen nehmen wir den Druck von vielen Menschen und sorgen dafür, dass Mieten planbar bleiben.“