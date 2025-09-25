Brandserie in Niederösterreich: 27-Jähriger gesteht

Ein 27-Jähriger gestand mehrere Brandstiftungen in Fischamend. Polizei und Kriminalisten konnten so eine Serie von Bränden klären, die im August erhebliche Schäden verursachten. Als Motiv gab der Mann Mobbing und Ausgrenzung an.

Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) – Mit der Festnahme eines 27-jährigen Einheimischen konnten Kriminalisten mehrere Brandstiftungen in Fischamend vom August aufklären. Am 23. August war es in den frühen Morgenstunden im Keller eines Mehrparteienwohnhauses an mehreren Stellen zu Bränden gekommen. Das Gebäude musste evakuiert werden. Noch in derselben Nacht wurden ein Öko-WC angezündet und ein Pkw zum Ziel einer Brandlegung.

Geständnis nach widersprüchlicher Aussage

Bei den Ermittlungen des Landeskriminalamtes wurde der 27-Jährige, der selbst Mieter in dem Haus ist, zunächst als Zeuge und Opfer einvernommen. Dabei geriet er nach Polizeiangaben mehrfach in Widersprüche. Schließlich legte er ein Geständnis ab. Neben den Bränden vom 23. August gab er auch zu, 15 Tage zuvor eine Hecke und zwei Papiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben.

Schadenshöhe und Motiv

Die Gesamtschadenshöhe wird auf eine mittlere sechsstellige Summe geschätzt. Ein Teil dürfte durch Versicherungen gedeckt sein. Als Motiv für die Taten gab der Mann Mobbing und Ausgrenzung an. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.