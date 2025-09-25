Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt graue Gewitterwolken über dem Faaker See.
Regen bleibt unser Begleiter
25/09/2025
Wetter

Föhnfenster bringen Sonne – doch Regen bleibt Begleiter

Während sich entlang der Alpennordseite Föhnfenster mit Sonne öffnen, dominieren im Osten Regen und Wolken – und im Westen ziehen bereits die nächsten Schauer heran.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

„Vor allem entlang der Alpennordseite vom Inntal bis ins Mostviertel sind durch Föhneffekte längere Auflockerungsphasen und somit auch einige Sonnenfenster zu erwarten. Einzelne Auflockerungen gibt es auch abseits davon, insgesamt überwiegt aber die starke Bewölkung, aus der Nacht heraus kann es besonders im Osten und Südosten häufig, stellenweise recht kräftig regnen. Am Nachmittag lockert die Bewölkung auch dort mitunter auf, die Chancen auf Sonne steigen. Währenddessen treffen in Vorarlberg die nächsten Regenwolken ein. Der Wind weht sowohl in der Ostregion als auch in einzelnen Föhnstrichen mitunter mäßig bis lebhaft aus Ost bis Südost. Frühtemperaturen 7 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 21 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

