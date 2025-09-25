„Willst du mit mir gehen?“: Kärntnerin moderiert neue Dating-Show

In der neuen Sendung begleitet das Publikum in jeder der neun Folgen einen Single auf eine Wanderung, bei der vier Kandidaten versuchen, das Herz des Singles zu erobern. Bei Aktivitäten wie Slacklinen, Klettern, Paragleiten oder Flussüberquerungen müssen die Teilnehmer nicht nur Geschick und Mut beweisen, sondern auch zeigen, wie gut sie als Team zusammenarbeiten können. Am Ende entscheidet der Single, wer ihn oder sie weiter begleiten darf.

„Wir alle brauchen viel mehr Liebe“

Moderiert wird die TV-Show von der Kärntner Moderatorin und Podcasterin Michelle Pippan. Sie stammt aus Techelsberg (Klagenfurt-Land) und lebt mittlerweile in Wien. Was das besondere an dem Format ist? „Es ist outdoor, ich selbst bin ein sehr naturverbundener Mensch und eine Sportlerin. Hier werden die Natur, die Menschen und die Liebe vereint“, betont Michelle im Interview mit 5 Minuten. Ihr Motto: Raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl – und darum geht es dann auch schon ab morgen bei den Singles in der Sendung, denn „wir alle brauchen viel mehr Liebe“.

Raus aus der Komfortzone

Die Teilnehmer stehen auch vor so einigen Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben. „Vor allem geht es bei dem Format darum, dass man Spaß hat, auch aus seiner Komfortzone tritt,“ doch Michelle betont auch: „Niemand muss etwas machen, das er nicht möchte, das ist uns sehr wichtig.“ Über Stock und Stein werden die Teilnehmer begleitet, auch für das Team war dies eine besondere Erfahrung erzählt die Kärntnerin: „Wir sind ein riesengroßes Team und zum Beispiel am Dachstein ist das eine große Herausforderung mit so einem Kamera-Equipment, da ist es wichtig, aufeinander zu schauen.“

Natur, Menschen und die Liebe

Worauf sie sich im Zuge der Sendung am meisten freut? „Auf die Reaktionen der Menschen, wenn sie die Show sehen. Ich hoffe, dass die Leute sehen, was da für ein enormer Aufwand ist.“ In der Sendung dürfen die Teilnehmer viel Neues über sich selbst erfahren und sich vor allem selbst neu kennenlernen. Die Show hält also so einiges bereit – nicht nur Action, sondern auch viel Emotion und das in Kombination mit der schönen österreichischen Natur. Die Ausstrahlung ist wöchentlich und beginnt mit dem morgigen Freitag, 26. September 2025, um 21.20 Uhr im ORF 1.