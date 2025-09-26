Skip to content
Region auswählen:
/ ©Bergrettung Salzburg
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt die Bergrettung Salzburg im Einsatz
In Tirol kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Alpinunfall.
Bezirk Innsbruck-Land / Tirol
26/09/2025
Alpineinsatz

Wanderer (58) stürzte 50 Meter in den Tod

Eine Wanderung im Bereich der Tiroler Arzbergklamm nahm für einen 58-Jährigen am Donnerstag ein tödliches Ende. Der Mann ist 50 Meter tief abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Ein 58-jähriger Mann verunglückte bei einer Wanderung im Bereich der Arzbergklamm tödlich. Weil er zu einem Termin nicht erschienen war, kam es zunächst zu einer großangelegten Suchaktion. Dabei standen neben mehreren Polizeistreifen auch Kräfte der Bergrettungen Telfs und Mieming sowie der Polizeihubschrauber, die Alpinpolizei und zwei Polizeidrohnen im Einsatz.

Suchaktion in Tirol nahm tragisches Ende

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Österreicher konnte nur mehr tot aufgefunden werden. Die Polizei vermutet, dass er 50 Meter über steil abfallendes, teilweise mit Felsen durchsetztes Gelände abgestürzt ist. „Der Verunglückte wurde anschließend von der Besatzung der Libelle Tirol mittels Tau geborgen“, heißt es abschließend vonseiten der Beamten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: