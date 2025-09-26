Zeitumstellung 2025: Wann wird wieder an der Uhr gedreht?

Bald wird wieder an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung erfolgt in Österreich immer zweimal im Jahr: Im März und im Oktober.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Vergangene Woche gab es noch ein Comeback mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu knapp 30 Grad. Mit Anfang der Woche aber kündigte sich eine Kaltfront an und diese bringt Regen und deutlich kühlere Temperaturen. Mehr dazu hier: Kaltfront ist da: Was das für die Temperaturen in Österreich bedeutet.

Im Oktober wird in Österreich wieder die Zeit umgestellt

Der Herbst steht in seinen Startlöchern und was sich zu dieser Zeit immer viele Fragen: „Wann wird denn wieder an der Uhr gedreht?“ In genau einem Monat werden die Uhren wieder auf die sogenannte Normalzeit umgestellt. Diese wird häufig als „Winterzeit“ bezeichnet, doch korrekt ist der Begriff „Mitteleuropäische Zeit“ (MEZ). Sie gilt für fünf Monate, von Ende Oktober bis Ende März. In der übrigen Zeit des Jahres gilt die Sommerzeit, bei der die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden – von zwei auf drei Uhr.

Wann wird an der Uhr gedreht? Die Umstellung findet in der Nacht vom 25. Oktober auf den 26. Oktober 2025 statt, also am letzten Sonntag im Monat. Die Uhren werden von drei auf zwei Uhr zurückgestellt werden. Du gewinnst somit eine Stunde mehr Schlaf.

Diskussion um Abschaffung der Zeitumstellung

Bezüglich der Notwendigkeit der Zeitumstellung scheiden sich die Geister. Das Thema sorgt immer wieder für viel Diskussion. Die Ukraine beispielsweise hat die Zeitumstellung abgeschafft und verzichtet seit 2024 auf die Umstellung auf Sommerzeit. Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit für diese Änderung. Ein wichtiger Grund war der gesundheitliche Schaden, den das Verschieben der Uhren mit sich bringt, da es den Biorhythmus stört und viele Menschen darunter leiden.

Kontroverse: Wie steht die EU zur Zeitumstellung?

Die Kommission hatte im September 2018 vorgeschlagen, diese saisonale Umstellung zu beenden. Nach einer Bewertung der bestehenden Regelung kam die Kommission zu folgendem Schluss: Die Mitgliedstaaten sind selbst am besten in der Lage, selbst zu entscheiden, ob sie die Sommerzeit oder die Standardzeit („Winterzeit“) behalten oder verwerfen möchten. Das Europäische Parlament unterstützte im März 2019 den Vorschlag der Kommission. Seitdem liegt der Ball bei den Mitgliedstaaten, sie müssen im Rat einen gemeinsamen Standpunkt finden.