Neusiedl am See: Auto landet mit Karacho in Baustellengraben

Schreckmoment an der BH-Kreuzung: Am Donnerstagabend, dem 25. September 2025, krachte ein Autolenker mit der Vorderachse in die Künette einer Nachtbaustelle. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See alarmiert. Mit dem Kran des Schweren Rüstfahrzeugs hoben die Einsatzkräfte das Auto wieder auf die Fahrbahn. Da ein Vorderreifen beschädigt war, musste der Pkw auf einem Parkplatz gesichert abgestellt werden. Die Bergung dauerte rund eine Dreiviertelstunde. Danach stellte die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft wieder her. Die genau Ursache, warum es zu dem Unfall gekommen war, wird derzeit noch ermittelt.

©Freiwillige Feuerwehr Neusidl Der Autofahrer war in einen Baustellengraben gefahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 08:56 Uhr aktualisiert