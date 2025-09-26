Skip to content
/ ©FF Neusiedl am See
auf dem Foto von www.5min.at sieht man Auto, dass in einen Baustellengraben gefahren war. Daneben steht ein Feuerwehrauto.
Die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl versuchte das Auto rund eine Stunde lang zu bergen.
Neusiedl am See/Österreich
26/09/2025
Bergung

Neusiedl am See: Auto landet mit Karacho in Baustellengraben

Schreckmoment an der BH-Kreuzung: Am Donnerstagabend, dem 25. September 2025, krachte ein Autolenker mit der Vorderachse in die Künette einer Nachtbaustelle. Verletzt wurde niemand.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Kurz nach 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See alarmiert. Mit dem Kran des Schweren Rüstfahrzeugs hoben die Einsatzkräfte das Auto wieder auf die Fahrbahn. Da ein Vorderreifen beschädigt war, musste der Pkw auf einem Parkplatz gesichert abgestellt werden. Die Bergung dauerte rund eine Dreiviertelstunde. Danach stellte die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft wieder her. Die genau Ursache, warum es zu dem Unfall gekommen war, wird derzeit noch ermittelt.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man die Bergung eines Autos aus einem Baustellengraben.
©Freiwillige Feuerwehr Neusidl
Der Autofahrer war in einen Baustellengraben gefahren.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 08:56 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

