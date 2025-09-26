Historischer Meilenstein: 116 Millionen Übernachtungen seit Jahresbeginn

Österreichs Tourismus schreibt 2025 Geschichte: Von Jänner bis August wurden 116,02 Millionen Nächtigungen gezählt, so viele wie noch nie in diesem Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen 1974.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein leichtes Plus von 0,3 Prozent. Auch der August, traditionell der stärkste Monat, setzte ein Zeichen: Mit 21,27 Millionen Übernachtungen wurde ein neuer Spitzenwert erreicht (+0,7 %).

Ausländische Gäste als Wachstumstreiber

Drei Viertel aller August-Nächtigungen entfielen auf Gäste aus dem Ausland. Sie brachten ein Plus von 1,8 Prozent und sorgten damit für den Zuwachs. Die Inlandszahlen hingegen gingen um 2,5 Prozent auf 5,26 Millionen zurück. Deutschland bleibt mit Abstand der wichtigste Herkunftsmarkt (43,5 Mio. Nächtigungen seit Jahresbeginn), gefolgt von den Niederlanden (9,3 Mio.), Tschechien (3,2 Mio.) sowie der Schweiz und Liechtenstein (3,05 Mio.).

Bundesländer im Vergleich

Ein Blick in die Bundesländer zeigt ein gemischtes Bild. Salzburg legte im August mit einem Plus von 4,6 Prozent kräftig zu, ebenso das Burgenland (+4,1 %) und die Steiermark (+1,1 %). Tirol blieb stabil im Plus (+1,6 %). Verluste mussten hingegen Kärnten (–2,5 %), Niederösterreich (–5,2 %) und Wien (–2,9 %) hinnehmen. Auch in der gesamten Sommersaison von Mai bis August zeigt sich dieser Trend: Während Salzburg (+3,6 %), Tirol (+1,8 %) und Vorarlberg (+1,5 %) gut abschnitten, verzeichneten Niederösterreich (–2,5 %) und Kärnten (–1,3 %) Rückgänge. Wien blieb im Vergleich nahezu stabil (+0,4 %).

Fazit: Rekordsommer trotz Gegenwind

Unterm Strich zeigt sich Österreichs Tourismus robust. Trotz sinkender Inlandsnachfrage und regionaler Unterschiede treiben ausländische Gäste die Zahlen auf Rekordhöhe. „Der Tourismus boomt weiterhin“, resümiert Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Mit 116 Millionen Nächtigungen bis Ende August ist bereits ein historischer Meilenstein erreicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 09:51 Uhr aktualisiert