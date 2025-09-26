Umstrittener Lobautunnel spaltet die Polit-Meinungen

Der geplante Lobautunnel ist zurück auf der politischen Bühne und mit ihm der altbekannte Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) kündigte an, den Bau des umstrittenen Tunnels unter der Lobau nun doch in Angriff zu nehmen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Während Wien, Niederösterreich und die Autofahrerklubs jubeln, laufen Grüne und Umweltschutz-NGOs Sturm.

Gewessler: „SPÖ versenkt Milliarden in Beton“

Besonders laut meldete sich wenig überraschend die ehemalige Verkehrsministerin und heutige Grünen-Chefin Leonore Gewessler zu Wort. Sie sprach von einer „faszinierenden Prioritätensetzung“ der SPÖ: „Mit dem Abrissbagger reißt die Wiener SPÖ nicht nur Natur nieder. Sie entscheidet sich auch gegen die Zukunft unserer Kinder.“ Statt Milliarden in ein fossiles Megaprojekt zu investieren, brauche es dringend Maßnahmen gegen die Teuerung, für Kindergrundsicherung und für günstigere Öffi-Tickets. Jeder Euro, der in den Tunnel fließe, fehle an anderer Stelle. Ihre Schlussfolgerung: „Betonminister Hanke trifft seine Entscheidung entgegen klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse und gegen die Interessen der Menschen.“

©BKA / Christopher Dunker Die ehemalige Verkehrsministerin und heutige Grünen-Chefin Leonore Gewessler spricht von einer falschen Prioritätensetzung.

NGOs warnen vor „milliardenschwerem Irrweg“

Auch Umweltschutzorganisationen reagierten scharf. Der WWF sprach von einem „milliardenschweren Irrweg“, der wertvolle Böden und Wasserreserven gefährde. Greenpeace bezeichnete Hankes Schritt als „katastrophalen Fehler für Klima, Natur und Mensch“. Global 2000 erinnerte daran, dass die rechtliche Lage unsicher sei, denn für den Tunnel fehle möglicherweise die unionsrechtliche Grundlage. „In Zeiten von Klima- und Budgetkrise nun Unmengen an Steuergeldern in eine Zufahrtsstraße zu einem Tunnel zu investieren, der vielleicht nie genehmigt wird, ist fahrlässig“, so die Kritik.

SPÖ schießt zurück: „Jahrelang blockiert“

Ganz anders die Sicht der Sozialdemokraten. Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima erklärte, Wien brauche endlich eine funktionierende Umfahrung: „Jede größere Stadt in Österreich und Europa hat eine Umfahrung, nur die Zwei-Millionenstadt Wien nicht. Wir haben durch den Stopp von Ministerin Gewessler sehr viel Zeit verloren, um die Menschen von der unerträglichen Transitbelastung zu befreien.“ Der Tunnel sei daher ein längst überfälliger Schritt, um die Stadt klimafit weiterzuentwickeln.

©Stadt Wien/David Bohmann Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) schießt Richtung Elenore Gewessler.

Mikl-Leitner sieht „gute Nachrichten für die Ostregion“

Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) lobte die Entscheidung. Für ihr Bundesland sei der Tunnel seit Jahren ein zentrales Anliegen. „Endlich geht bei diesem zentralen Verkehrsprojekt etwas weiter“, sagte sie. Sie sprach von einem Teilerfolg, der auch den Weg für andere Straßenprojekte wie die S8 im Marchfeld ebnen könnte. Unterstützung kommt auch von Autofahrerorganisationen. Der ÖAMTC rechnete vor, dass jedes Jahr Verzögerung auf der Südosttangente mehr als 500 Millionen Euro an Staukosten verursache, dazu fast 75.000 Tonnen zusätzlicher Treibhausgase. Der ARBÖ sprach von einem „wichtigen Straßenprojekt“, bei dem sich nach „jahrelanger Verzögerungstaktik“ endlich die Vernunft durchgesetzt habe.

Juristische und politische Hürden

Ganz so einfach wird es dennoch nicht. Die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Lobautunnel dauerte bereits neun Jahre. 2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht unter Auflagen grünes Licht gegeben, doch juristische Verfahren laufen weiter. Auch die von Gewessler eingeleitete „Strategische Prüfung Verkehr“ kam 2025 zu dem Schluss, dass der Tunnel gestrichen werden sollte. Die Kosten werden mittlerweile mit 2,4 Milliarden Euro beziffert, Tendenz steigend. Teil des Gesamtprojekts sind auch zwei Anschlussstraßen: eine 4,6 Kilometer lange Spange zwischen Knoten Raasdorf und Seestadt sowie eine 3,2 Kilometer lange Verbindung von der Seestadt zur Südosttangente. Auch diese Projekte stoßen bei Umweltschützern auf Widerstand, da sie durch dicht besiedelte Gebiete führen.

Massiver Widerstand angekündigt

Für die Umweltbewegung ist klar: Der Widerstand geht weiter. Schon am heutigen Freitag, dem 16. September wollen Aktivisten vor dem Verkehrsministerium und am Platz der Menschenrechte demonstrieren. Neben Global 2000, WWF und Greenpeace beteiligen sich auch Fridays for Future und zahlreiche Bürgerinitiativen. „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie dieses fossile Megaprojekt unsere Natur zerstört“, kündigte Greenpeace an.

Ein Projekt spaltet das Land

Der Lobautunnel bleibt damit ein Symbol für den Konflikt zwischen Verkehrspolitik und Klimaschutz. Für die einen ist er das fehlende Puzzleteil zur Entlastung Wiens, für die anderen ein Milliardenloch mit fatalen Folgen für Natur und Klima. Klar ist: Die Fronten sind verhärtet und der Streit um den Tunnel wird Österreich noch lange beschäftigen.