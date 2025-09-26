Österreichweit umziehen ohne Müll: Kartons ab 3,99 Euro

Umziehen ohne Müll: Das niederösterreichische Start-up KIBOX expandiert nach ganz Österreich. Möglich macht das die Übernahme durch STORE ROOM – mit umweltfreundlichen Boxen und Rundum-Service.

Schluss mit wackeligen Bananenkisten und sperrigen Wegwerfkartons: Das Start-up KIBOX bietet eine nachhaltige Alternative – mit stabilen, wiederverwendbaren Umzugsboxen, die bequem geliefert und abgeholt werden. Durch die Übernahme durch den Selfstorage-Anbieter STORE ROOM ist das praktische Service ab sofort österreichweit verfügbar.

STORE ROOM bringt KIBOX jetzt in alle Bundesländer

Was 2018 in Brunn am Gebirge begann, wird jetzt zum österreichweiten Erfolgsmodell. „Wir machen nachhaltiges Umziehen jetzt allen zugänglich – egal ob privat oder geschäftlich“, sagt STORE ROOM Geschäftsführer Martin Kopf. Mit der Übernahme wächst nicht nur das Servicegebiet – auch das Angebot wird erweitert.

Die clevere Mehrweg-Lösung für den Umzug

Die „KIBOXEN“ sind stabile, wetterfeste Kunststoffboxen mit 68 Liter Volumen. Sie lassen sich stapeln, sicher verschließen und platzsparend transportieren. Die Vorteile: Kein Kleben, kein Falten, kein Müll. Günstiger als klassische Kartons (ab 3,99 Euro/Monat). Einfach online bestellen – geliefert und abgeholt. Sie sind 100 % wiederverwendbar und recycelbar.

Konzept spart Zeit, Nerven, Müll

Wer mehr braucht als nur Boxen, bekommt bei KIBOX ein komplettes Umzugsservice:

Von professionellen Umzugspartnern bis zur sicheren Lagerung bei STORE ROOM – alles aus einer Hand. Auch größere Gegenstände wie Möbel oder Fahrräder können transportiert und eingelagert werden. KIBOX zeigt, dass Umzüge nicht teuer, stressig oder umweltschädlich sein müssen. Das Konzept spart Zeit, Nerven, Müll – und jede Menge Karton. Mit STORE ROOM im Rücken steht dem Wachstum nichts mehr im Weg.