Mann nach mutmaßlichem Mord an Frau geflüchtet, Festnahme in Salzburg

Fahnder nahmen in Salzburg einen 53-Jährigen fest, der in seiner Heimat seine Frau brutal attackiert haben soll. Die 51-Jährige starb später im Krankenhaus. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl wegen Mordverdachts vor.

In der Stadt Salzburg haben Fahnder des Landeskriminalamts am Donnerstagnachmittag, dem 25. September, einen 53-jährigen Mann festgenommen. Der Mann soll im Juni in seiner Heimat Rumänien seine 51-jährige Frau so schwer verprügelt haben, dass sie Ende August im Krankenhaus starb. Er war nach der Tat geflüchtet und wurde nach dem Tod der Frau mit europäischem Haftbefehl gesucht. Die rumänischen Behörden ermitteln wegen Mordverdachts. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Verdächtigte wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Betretungsverbot

Wie rumänische Medien nach dem Tod der Frau berichtet haben, dürfte das Paar in Trennung gelebt haben, offenbar gab es auch ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot. Der Mann dürfte der Frau auch gedroht haben, sie umzubringen. Er soll sein Opfer nach dem Angriff zurückgelassen haben und nach Österreich gereist sein. Die 51-Jährige wurde erst am nächsten Tag von ihrem neuen Freund mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. Zur Tat kam es im Kreis Iasi im Osten des Landes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 10:53 Uhr aktualisiert