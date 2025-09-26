Dornbirn: 65-Jähriger stirbt bei Unfall auf Ebniterstraße

Tragischer Unfall in den frühen Morgenstunden: Am Freitag, dem 26. September 2025, kam ein 65-jähriger Autofahrer auf der Ebniterstraße kurz vor der Rappenlochbrücke von der Fahrbahn ab.

Gegen 4.40 Uhr stürzte das Auto eines 65-Jährigen rund 80 bis 90 Meter in die Tiefe. Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, Ermittlungen laufen. Feuerwehr und Bergrettung Dornbirn standen im Einsatz, um das schwer beschädigte Fahrzeug aus dem steilen Gelände zu bergen. Die Ebniterstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.