Blutkonserven gehen aus: Ärztekammer und Rotes Kreuz schlagen Alarm

Der Druck auf die heimische Gesundheitsversorgung wächst: In den Blutbanken von St. Pölten und Mistelbach sind die Vorräte an Blutkonserven so knapp, dass Operationen abgesagt oder verschoben werden müssen. „Die Situation ist dramatisch, es muss bereits triagiert werden“, warnt Andreas Zeitelberger, 1. Vizepräsident der Ärztekammer Niederösterreich. Für Notfälle wie schwere Unfälle müsse zwar immer ein Vorrat vorhanden sein, doch planbare Eingriffe können nicht mehr überall stattfinden.

Blut als knappes Gut

Auch das Österreichische Rote Kreuz spricht von einer lebensgefährlichen Entwicklung. „Wie jedes Jahr sind die Lagerstände nach dem Sommer niedrig, aber normalerweise füllen wir sie jetzt auf. Die aktuelle Krankheitswelle macht uns einen gefährlichen Strich durch die Rechnung“, erklärt Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Vor allem im Osten Österreichs seien viele Menschen aufgrund von Corona-Erkrankungen derzeit nicht spendenfähig. Österreich brauche jedoch täglich rund 1.000 Konserven, um Patientinnen und Patienten zu versorgen. Blut ist nicht künstlich herstellbar und nur 42 Tage haltbar. Gerade Krebspatienten, Unfallopfer oder Menschen mit schweren Erkrankungen sind auf eine gesicherte Versorgung angewiesen. Trotzdem spenden laut Rotes Kreuz nur 3,35 Prozent der spendenfähigen Bevölkerung regelmäßig Blut.

Neue Regeln verschärfen Engpässe

Zusätzlich sorgt eine Gesetzesänderung für Probleme: Seit 1. Juni 2025 dürfen Männer statt bisher sechs nur noch vier Mal pro Jahr spenden, Frauen drei Mal statt vier. „Das verringert das verfügbare Spendevolumen massiv und verstärkt den Druck auf die Krankenhäuser“, so Zeitelberger. Bleiben die Blutbanken leer, drohen in den kommenden Wochen massive Versorgungsprobleme, mit Folgen für Patientinnen und Patienten im ganzen Land.

Appell an Bevölkerung und Ärzteschaft

Ärztekammer NÖ ruft nun nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Ärzteschaft selbst auf, aktiv zu werden. Präsident Harald Schlögel betont: „Wir müssen den Menschen klarmachen, dass jeder von uns betroffen sein kann. Nur wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig helfen, können wir Leben retten.“ In den Ordinationen sollen Plakate auf die Dringlichkeit hinweisen. Auch das Rote Kreuz richtet einen eindringlichen Appell: Wer gesund ist, zwischen 18 und 70 Jahre alt (Erstspender bis 60) und einen gültigen Ausweis besitzt, kann spenden. Alle aktuellen Blutspendeaktionen sind hier zu finden.