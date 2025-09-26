Hirschers Ski-Marke rutscht tief in die roten Zahlen

Marcel Hirscher gilt als einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten. Acht Mal gewann er den Gesamtweltcup, sieben Mal wurde er Weltmeister, dazu kamen zwei Olympiasiege. Seit 2021 verfolgt er mit seiner eigenen Skimarke Van Deer einen Lebenstraum. Mit Red Bull als Mehrheitseigentümer schien das Projekt auf stabilem Fundament zu stehen. Doch die Realität im schrumpfenden Skimarkt ist ernüchternd. Wie der aktuelle Jahresabschluss zeigt, türmten sich bis Ende 2024 fast 18 Millionen Euro Verlust auf. Allein im Geschäftsjahr 2024 lag das Minus bei mehr als 14 Millionen Euro.

Ernüchterung

Die Gründe dafür sind vielfältig: Der internationale Markt für Alpinski ist in den vergangenen Jahren deutlich kleiner geworden, der Konkurrenzkampf der großen Hersteller härter denn je. Für einen vergleichsweise jungen Anbieter wie Van Deer sind die Hürden dementsprechend hoch. Zwar konnte die Marke in kurzer Zeit internationale Sichtbarkeit gewinnen, doch Umsätze und Gewinne blieben bislang weit hinter den Erwartungen zurück.

Glanz auf der Piste, Sorgen im Hintergrund

Während die Bilanz tiefrot ist, sprechen die sportlichen Ergebnisse eine andere Sprache. Henrik Kristoffersen feierte auf Van-Deer-Ski bereits mehrere Weltcupsiege und holte Slalom-Gold bei der WM 2023. Teamkollege Timon Haugan gewann Silber und Bronze. Auch im Skispringen sind die Produkte gefragt: Der deutsche Star Andreas Wellinger sicherte sich WM-Medaillen und Weltcupsiege. Auf den Hängen glänzt die Marke also, doch hinter den Kulissen drückt die finanzielle Last. Auch Hirscher selbst bleibt präsent. Nach seinem Rücktritt 2019 wagte er im Vorjahr ein Comeback, allerdings nicht für Österreich, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter. Ein Kreuzbandriss im Dezember 2024 bremste ihn aus. Seither arbeitet er hart an seiner Rückkehr. Erste Trainingsrunden absolvierte er Anfang September 2025 in einer niederländischen Ski-Halle. Ob er beim Weltcup-Auftakt in Sölden an den Start gehen kann, ist offen. Sein Blick richtet sich jedoch klar auf die Olympischen Spiele 2026.

Van Deers Zukunft bleibt ungewiss

Van Deer verkörpert damit vieles, was auch Hirscher selbst auszeichnet: Leidenschaft, Ehrgeiz und der Wille, Risiken einzugehen. Doch während auf den Pisten Siege gefeiert werden, bleibt die Frage offen, ob sich das wirtschaftliche Abenteuer langfristig auszahlt. Der Ski-Held kämpft daher auf zwei Fronten: für sein Comeback und für die Zukunft seiner Marke.