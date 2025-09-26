Tirol startet sportlich in den Winter: Von Ski-Weltcup bis Biathlon

Von Sölden bis Hochfilzen: Tirol wird im Winter 2025/26 erneut zur Bühne des internationalen Spitzensports. Ski-Weltcup, Freestyle, Rodeln und Biathlon locken Athleten aus aller Welt und Fans können hautnah mitfiebern.

Tirol steht auch heuer wieder im Mittelpunkt der Wintersportwelt. Die Region lockt nicht nur Skifans und Bergbegeisterte, sondern auch die internationale Spitze des Sports. Im Kalender 2025/26 reihen sich traditionsreiche Klassiker und moderne Spektakel aneinander. Von Ende Oktober bis Mitte Dezember bietet das Herz der Alpen eine Bühne für Weltklasseleistungen und für Fans die Chance, hautnah mitzufiebern und mitzufeiern.

Auftakt mit Riesenslalom und Freestyle-Spektakel

Traditionell eröffnet Sölden den alpinen Winter: Am 25. und 26. Oktober 2025 messen sich die besten Skirennläufer beim AUDI FIS Ski Weltcup Opening am Rettenbachgletscher. Zuerst starten die Damen im Riesentorlauf, tags darauf die Herren, zwei Tage, die seit Jahrzehnten Fixpunkt im Weltcup sind. Spektakulär geht es dann im November weiter: Beim FIS Freeski Weltcup Stubai (19.–22. November) treten rund 90 Athleten aus 20 Nationen im Slopestyle an. Im Snowpark Stubai Zoo zeigen sie Sprünge und Tricks auf höchstem Niveau, ein Pflichttermin für Freestyle-Fans. Kurz danach gastiert der Weltcup erneut im Ötztal: Beim AUDI FIS Ski Weltcup Gurgl (22.–23. November) kämpfen Damen und Herren im Slalom um Weltcup-Punkte. Neben spannenden Rennen punktet Gurgl auch mit Abendveranstaltungen und nachhaltigem Eventkonzept.

Adrenalin in Igls und Hochfilzen

Im Dezember übernehmen dann die Rodler die Bühne: Von 5. bis 7. Dezember bringt der Eberspächer Rodel Weltcup packende Einzel-, Mixed- und Staffelbewerbe nach Innsbruck-Igls. Nach einem Streckenumbau müssen sich die Athleten neu auf den 15 Kurven des Eiskanals einstellen. Ein absolutes Highlight folgt nur eine Woche später: Der BMW IBU Biathlon Weltcup in Hochfilzen (12.–14. Dezember) zieht wieder ein internationales Starterfeld in die Kitzbüheler Alpen. Sprint, Verfolgung und Staffel sorgen für Dramatik, während tausende Fans im Stadion für Gänsehaut-Stimmung sorgen.