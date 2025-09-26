Kickl kündigt FPÖ-Kandidaten für Hofburg 2028 an

FPÖ-Chef Herbert Kickl will 2028 mit einem „blauen Joker“ in die Hofburg-Wahl ziehen. Vor dem Parteitag in Salzburg bekräftigt er sein Ziel der „Volkskanzlerschaft“ und setzt auf Kurskorrekturen in Innen- und Außenpolitik.

FPÖ-Chef Herbert Kickl richtet den Blick bereits auf die nächste Wahl zum Bundespräsidenten im Jahr 2028. Im Vorfeld des Parteitags in Salzburg kündigte er an, dass die Freiheitlichen wieder mit einem eigenen Kandidaten antreten werden. Namen wollte er keine nennen, sprach aber von einem „blauen Joker“, den die FPÖ ausspielen werde. „Diesmal werden die Karten ganz neu gemischt“, so Kickl im APA-Interview.

Parteitag im Zeichen der Volkskanzlerschaft

Am Samstag, dem 27. September, stellen sich rund 850 Delegierte im Messezentrum Salzburg hinter ihren Obmann, dessen Wiederwahl als gesichert gilt. Kickl will dabei sein „Erneuerungsprojekt für Österreich“ bekräftigen, das er unter dem Schlagwort „Volkskanzlerschaft“ zusammenfasst. Es gehe darum, die Machtverhältnisse im Land „zugunsten der Bevölkerung“ zu verschieben und die Politik enger an den Interessen der Menschen auszurichten. „Das ist kein Abbau, sondern ein Ausbau der Demokratie“, betont der Parteichef. Auch wenn die FPÖ bei der Nationalratswahl 2024 als stärkste Kraft hervorging, wurde eine Regierungsbeteiligung durch eine Koalition von ÖVP, SPÖ und NEOS verhindert. In den Umfragen liegen die Freiheitlichen aktuell dennoch bei bis zu 35 Prozent. Kickl zeigt sich zuversichtlich, dass die Partei ihren Vorsprung bei künftigen Wahlen noch ausbauen könne.

Kurs in der Außen- und Innenpolitik

Inhaltlich nutzt Kickl die Bühne für deutliche Ansagen. Er fordert eine „Annäherung Europas an Russland“ und warnt vor vorschnellen Reaktionen auf die Eskalationen im Ukraine-Krieg. Österreich müsse seine Neutralität stärken und an einer neuen Sicherheitsarchitektur mitarbeiten. Innenpolitisch setzt er auf parlamentarische Untersuchungsausschüsse, etwa zur Causa Pilnacek und zu den Coronamaßnahmen, die aus FPÖ-Sicht „schwere Wunden in die österreichische Seele“ geschlagen hätten.