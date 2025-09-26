Skip to content
/ ©Bezirksfeuerwehrkommando Mödling
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in einem Tunnel.
Mehrere Feuerwehren rückten zu einem Einsatz im S1-Tunnel Vösendorf aus.
Mödling
26/09/2025
Eine Person verletzt

LKW-Brand in Tunnel: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Am Freitagnachmittag kam es im S1-Tunnel Vösendorf zu einem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte löschten einen Entstehungsbrand bei zwei LKW.

von Anja Mandler
„Aktuell stehen fünf Feuerwehren des Bezirks Mödling bei einem Verkehrsunfall im S1-Tunnel Vösendorf (Ri. Schwechat) im Einsatz“, teilt das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Freitagnachmittag, 26. September, mit. Bei Einsatzkräfte bekämpften einen Entstehungsbrand bei zwei LKW. Eine verletzte Person wurde aus dem Fahrzeug befreit, heißt es. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 14:54 Uhr aktualisiert
