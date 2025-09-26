/ ©Bezirksfeuerwehrkommando Mödling
LKW-Brand in Tunnel: Fünf Feuerwehren im Einsatz
Am Freitagnachmittag kam es im S1-Tunnel Vösendorf zu einem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte löschten einen Entstehungsbrand bei zwei LKW.
„Aktuell stehen fünf Feuerwehren des Bezirks Mödling bei einem Verkehrsunfall im S1-Tunnel Vösendorf (Ri. Schwechat) im Einsatz“, teilt das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Freitagnachmittag, 26. September, mit. Bei Einsatzkräfte bekämpften einen Entstehungsbrand bei zwei LKW. Eine verletzte Person wurde aus dem Fahrzeug befreit, heißt es. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 14:54 Uhr aktualisiert
