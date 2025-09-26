Teenager klauen Auto – Verfolgungsjagd endet nach Warnschüssen am Acker

Ein 15- und ein 16-Jähriger aus Oberösterreich stahlen in Eferding ein Auto und flüchteten. In Alkoven kam es zu einer spektakulären Verfolgungsjagd mit Schreckschüssen.

In den frühen Mittwochmorgenstunden des 24. September 2025 meldete ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Eferding (Oberösterreich), dass sein Fahrzeug verschwunden sei. Das Auto stand unversperrt und ohne Kennzeichen vor einem Mehrparteienhaus in Eferding. Kurze Zeit später wurde es von der Polizei als gestohlen registriert. Gegen 15.30 Uhr fiel einer Streife das Auto auf der B 129 in Alkoven auf – allerdings im Gegenverkehr. „Die Polizeistreife wendete und nahm die Nachfahrt des flüchtigen Lenkers auf“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Lenker bog auf eine Gemeindestraße Richtung Oberhartheim ab. Doch die Fahrt endete abrupt: Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen zwei frisch gepflanzte Bäume und landete in einem Acker.

Flucht zu Fuß und Schreckschüsse

Nach dem Crash sprangen zwei Jugendliche aus dem Wagen und liefen davon. Trotz Aufforderung stehen zu bleiben, rannten sie weiter in Richtung B 129. Erst nach der Abgabe von Schreckschüssen gaben sie auf und ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei der Einvernahme gestanden ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land und ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land die Tat. „Das sichergestellte Fahrzeug konnte an den Besitzer ausgefolgt werden“, so die Polizei.

Abgängige Minderjährige

Besonders brisant: Die beiden Jugendlichen waren bereits zur Fahndung ausgeschrieben, da sie als abgängige Minderjährige galten. Nach ihrer Festnahme wurden sie an ihre Betreuerin in einer Einrichtung übergeben. Die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet.