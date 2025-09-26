Verletzungsgefahr: Intersport ruft Kinder-Regenjacken zurück

Intersport informiert aktuell über einen Produktrückruf. Betroffen ist eine Regenjacke für Kinder. Der Grund: Die in den Kindergrößen verbauten Kordeln am Kragen könnten zu Verletzungen bei Kleinkindern führen.

Bei Intersport wird aktuell die McKinley Kinderregenjacke »Lambaol Jrs« zurückgerufen. „Die in den Kindergrößen verbauten Kordeln am Kragen könnten zu Verletzungen bei Kleinkindern führen“, teilt das Unternehmen mit. Konkret betroffen sind die Größen 116 und 128. Nähere Details zum Produkt findest du in der Infobox.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen McKinley Kinderregenjacke »Lambaol Jrs« Artikel-Nr. 467008230/467008247

IIC Artikel-Nr. 285944-255/285944-519

Größe: 116 & 128 (Es sind nur diese beiden Größen betroffen. Alle anderen Größen können problemlos weiterverwendet werden!)

Produktionsjahrgänge: 2023, 2024, 2025

EAN: 761131066164/761131066155

©Intersport Intersport ruft diese Regenjacken zurück.

Das sollen Betroffene tun

Betroffene Kunden werden aufgefordert, den Artikel beim nächsten INTERSPORT Shop zurückzugeben. „Du erhältst den Kaufpreis der Regenjacke zurückerstattet. Du benötigst dazu keinen Verkaufsbon oder Rechnung“, informiert das Unternehmen. Bei weiteren Fragen kannst du direkt per Mail contact@intersport.at mit dem Kundenservice Kontakt aufnehemen.