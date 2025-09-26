Schock im Freibad: Magdalena rettet Badegast das Leben

Als ein Badegast im Freibad Attersee im oberösterreichischen Teil des Salzkammergutes zusammenbrach, zögerte Magdalena Preuner vom Roten Kreuz Vöcklabruck keine Sekunde. Ihr beherztes Eingreifen rettete so ein Menschenleben.

Es war ein ganz normaler Badetag am 3. September am Attersee, als die Situation unerwartet kippte. Hinter Magdalena Preuner sackte ein Mann bewusstlos zusammen. Für alle Anwesenden ein Schockmoment – für Magdalena ein klarer Handlungsauftrag.

Sekunden entscheiden

Die Rotkreuz-Mitarbeiterin reagierte sofort. Sie begann mit einer Herzdruckmassage und griff entschlossen zu den vorhandenen Hilfsmitteln. „Mittels Herzdruckmassage und Defibrillator gelang es ihr, den Mann wiederzubeleben“, schildert das Österreichische Rote Kreuz. Die Maßnahmen zeigten Wirkung: Noch bevor der Rettungsdienst eintraf, war der Mann wieder stabil. „Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes hatte er wieder Puls und war ansprechbar“, so das Rote Kreuz. Damit war klar – Magdalenas schnelles Eingreifen hatte das Leben des Badegastes gerettet.

„Danke für deinen vorbildlichen Einsatz“

Für ihre entschlossene Hilfe erhielt Magdalena große Anerkennung. Das Österreichische Rote Kreuz wandte sich mit klaren Worten an sie: „Danke für deinen vorbildlichen Einsatz im Freibad und im Team vom Roten Kreuz Vöcklabruck, Magdalena.“