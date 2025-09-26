BMW Rückrufaktion: Tausende Autos in Österreich betroffen
Aktuell gibt es einen weltweiten Rückruf des Autoherstellers BMW. In Österreich sind rund 19.000 Fahrzeuge betroffen. Der Grund: Es gibt ein Problem mit dem Starter, wodurch ein Brandrisiko besteht.
BMW ruft weltweit Autos zurück
Durch eindringendes Wasser im Bereich des Starters kann es zu einem Brandrisiko kommen, heißt es in Medienberichten. Hunderttausende Autos sind weltweit davon betroffen, in Deutschland rund 136.500 Fahrzeuge und in den USA circa 195.000. Vom Unternehmen gibt es aktuell keine genauen Zahlen.
Brandrisiko sorgt für Rückrufaktion
Das eindringende Wasser kann zur Korrosion führen, heißt es weiter. Die Folge: Das Starten des Motors ist nicht mehr möglich. Doch im schlimmsten Fall ergeht ein Kurzschluss, wodurch es zu einer lokalen Überhitzung und zu einem möglichen Fahrzeugbrand kommen kann. Das Risiko bestehe auch im abgestellten Zustand.
Autos nicht direkt neben Häuser abstellen
Die Empfehlung von BMW ist daher, das Fahrzeug nicht in der unmittelbaren Nähe eines Gebäudes, aber im Freien abzustellen, damit mögliche Schäden vermieden werden können. Während des Fahrens sollten Lenker eine Check-Control-Meldung erhalten und so gewarnt werden. Vom Rückruf betroffen sind mehrere Modelle vom Produktionszeitraum September 2015 bis September 2021. Auf der Website kannst du nachsehen, ob das eigene Auto betroffen ist. Kunden werden Berichten zufolge direkt vom Hersteller kontaktiert und über die nächsten Schritte bezüglich einer Reparatur informiert. Über die Kosten für eine Reparatur soll sich BMW bislang nicht geäußert haben.
BMW Rückrufaktion – betroffene Modelle:
Die Modelle betreffen den Produktionszeitraum September 2015 bis September 2021.
Laut Medienberichten ist bei diesen Baureihen Vorsicht geboten:
- BMW 1er (F20, F21)
- BMW 2er Coupé (G42)
- BMW 3er Limousine (G20), 3er Touring (G21), 3er China-Langversion (G28)
- BMW 4er Coupé (G22), 4er Cabrio (G23), 4er Gran Coupé (G26)
- BMW 5er Limousine (G30), 5er Touring (G31)
- BMW 6er Gran Tourismo (G32)
- BMW 7er Limousine (G11, G12)
- BMW X3 (G01)
- BMW X4 (G02)
- BMW X5 (G05)
- BMW X6 (G06)
- BMW X7 (G07)
- BMW Z4 (G29) – ußerdem Toyota Supra, der auf dem Z4 basiert
Um genau zu überprüfen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist, kannst auf der Website nachsehen.