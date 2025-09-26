BMW Rückrufaktion: Tausende Autos in Österreich betroffen

Aktuell gibt es einen weltweiten Rückruf des Autoherstellers BMW. In Österreich sind rund 19.000 Fahrzeuge betroffen. Der Grund: Es gibt ein Problem mit dem Starter, wodurch ein Brandrisiko besteht.

BMW ruft aktuell tausende Autos in Österreich aufgrund eines Brandrisikos zurück.

BMW ruft aktuell tausende Autos in Österreich aufgrund eines Brandrisikos zurück.

Seitens des deutschen Autoherstellers gibt es eine großangelegte Rückrufaktion. Auch Österreich ist davon betroffen, mit rund 19.000 Fahrzeugen. Grund dafür sind Probleme mit dem Starter, wodurch sogar schlimmstenfalls ein Brand ausgelöst werden kann.

BMW ruft weltweit Autos zurück

Durch eindringendes Wasser im Bereich des Starters kann es zu einem Brandrisiko kommen, heißt es in Medienberichten. Hunderttausende Autos sind weltweit davon betroffen, in Deutschland rund 136.500 Fahrzeuge und in den USA circa 195.000. Vom Unternehmen gibt es aktuell keine genauen Zahlen.

Brandrisiko sorgt für Rückrufaktion

Das eindringende Wasser kann zur Korrosion führen, heißt es weiter. Die Folge: Das Starten des Motors ist nicht mehr möglich. Doch im schlimmsten Fall ergeht ein Kurzschluss, wodurch es zu einer lokalen Überhitzung und zu einem möglichen Fahrzeugbrand kommen kann. Das Risiko bestehe auch im abgestellten Zustand.

Autos nicht direkt neben Häuser abstellen

Die Empfehlung von BMW ist daher, das Fahrzeug nicht in der unmittelbaren Nähe eines Gebäudes, aber im Freien abzustellen, damit mögliche Schäden vermieden werden können. Während des Fahrens sollten Lenker eine Check-Control-Meldung erhalten und so gewarnt werden. Vom Rückruf betroffen sind mehrere Modelle vom Produktionszeitraum September 2015 bis September 2021. Auf der Website kannst du nachsehen, ob das eigene Auto betroffen ist. Kunden werden Berichten zufolge direkt vom Hersteller kontaktiert und über die nächsten Schritte bezüglich einer Reparatur informiert. Über die Kosten für eine Reparatur soll sich BMW bislang nicht geäußert haben.

BMW Rückrufaktion – betroffene Modelle: Die Modelle betreffen den Produktionszeitraum September 2015 bis September 2021. Laut Medienberichten ist bei diesen Baureihen Vorsicht geboten: BMW 1er (F20, F21)

BMW 2er Coupé (G42)

BMW 2er Coupé (G42) BMW 3er Limousine (G20), 3er Touring (G21), 3er China-Langversion (G28)

BMW 3er Limousine (G20), 3er Touring (G21), 3er China-Langversion (G28) BMW 4er Coupé (G22), 4er Cabrio (G23), 4er Gran Coupé (G26)

BMW 4er Coupé (G22), 4er Cabrio (G23), 4er Gran Coupé (G26) BMW 5er Limousine (G30), 5er Touring (G31)

BMW 5er Limousine (G30), 5er Touring (G31) BMW 6er Gran Tourismo (G32)

BMW 6er Gran Tourismo (G32) BMW 7er Limousine (G11, G12)

BMW 7er Limousine (G11, G12) BMW X3 (G01)

BMW X3 (G01) BMW X4 (G02)

BMW X4 (G02) BMW X5 (G05)

BMW X5 (G05) BMW X6 (G06)

BMW X6 (G06) BMW X7 (G07)

BMW X7 (G07) BMW Z4 (G29) – ußerdem Toyota Supra, der auf dem Z4 basiert Um genau zu überprüfen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist, kannst auf der Website nachsehen.

Warst du schon einmal von einem Auto-Rückruf betroffen? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Hatte noch kein Auto Weiß nicht mehr Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 19:39 Uhr aktualisiert