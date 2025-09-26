So wird das Wetter in Österreich am Samstag

Während es im Westen und Süden unbeständig mit Schauern bleibt, lockert es im Osten im Tagesverlauf auf und die Sonne zeigt sich häufiger. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 19 Grad.

„Vor allem in der Westhälfte sowie in Teilen des Südens Österreichs bleibt es unter Störungseinfluss unbeständig. Besonders im Bergland gehen einige Schauer nieder, die Sonne zeigt sich immer nur in kurzen Fenstern zwischendurch“, sagt die GeoSphere das Wetter für Samstag voraus. Im Osten halten sich zunächst Hochnebel und Wolken, ab den Mittagsstunden lockert es auf. „In diesen Regionen bleibt es meist niederschlagsfrei“, wissen die Wetterexperten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 19 Grad.