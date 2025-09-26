Fake-Link: Tiroler verlor sechsstellige Summe an Betrüger

Eigentlich hoffe ein 53-Jähriger auf den großen Gewinn, doch der Tiroler fiel dreisten Betrügern zum Opfer. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines sechsstelligen Betrags.

Am Freitag, 26. September, erstattete ein 53-jähriger Österreicher die Anzeige über einen Online-Investmentbetrug, durch welchen ihm, durch mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten, ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen sechstelligen Eurobetrages entstand.

Investment-Möglichkeit entpuppte sich als dreister Betrug

Er wurde mittels eines Links über mehrere Social-Media-Plattformen an einen Chat weitergeleitet. Dort wurden ihm über eine Firma mehrere Investmentmöglichkeiten angeboten. In weiterer Folge wurde er in einen neuen Gruppenchat weitergeleitet. In diesem wurden dem Opfer in Form von Online-Informationsveranstaltungen Optionen zu Aktienanlagen vorgestellt. Da sich für ihn die Darstellungen in dem Gruppenchat für glaubwürdig und nachvollziehbar darstellten, investierte er den angeführten Betrag. Erst als er für die folgenden Gewinnauszahlungen aufgefordert wurde, Steuern nachzuzahlen, kam ihm der Verdacht eines Betruges.

