Geld weg! „Nebenjob“ kostete Österreicher kleines Vermögen

Ein vermeintlicher Nebenjob entpuppte sich für einen 56-jährigen Österreicher als teurer Betrug: Mit immer höheren Zahlungen an eine angebliche Werbegesellschaft verlor er letztendlich einen fünfstelligen Betrag.

Die Aufgabe des "Jobs" war es, bei diversen Onlinekanälen Videos anzuschauen. Doch dahinter steckte ein dreister Betrug.

Im August 2025 erhielt ein 56-jähriger Österreicher per SMS die Nachricht über ein Nebenjobangebot einer vermeintlichen Werbegesellschaft, woraufhin er sein Interesse bekundete. Die Aufgabe des Jobs sei es, bei diversen Onlinekanälen Videos anzuschauen, zu liken und dies mittels Screenshots zu bestätigen. Das Opfer ging den Anforderungen des Jobs nach.

Österreicher fiel Betrügern zum Opfer

Der Mann wurde dabei aufgefordert, 10 Euro an ein litauisches Konto zu überweisen, um seine Bezahlung inklusive Provision zurück zu erhalten. Anfänglich wurde das Geld, wie von der Werbegesellschaft vereinbart, an das Opfer rücküberwiesen. Die geforderten Geldbeträge wurden vom Unternehmen stätig gesteigert und vom Opfer überwiesen bzw. auf Krypto Börsen transferiert. Der Österreicher überwies mehrere Teilbeträge im gesamt Wert eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages. Die Auszahlungen des Unternehmens gerieten Anfang September 2025 ins Stocken und wurden schlussendlich nicht mehr ausbezahlt.