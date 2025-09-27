Kamen zu nahe an sein Auto: Mann zielte mit „Pistole“ auf Kinder

Unglaubliche Szenen spielten sich am Freitagabend in der Gemeinde Kramsach ab. Ein Mann zielte mit einer Airsoft-Waffe auf fünf Kinder. Gegenüber der Polizei erklärte er, dass sie zu nahe an sein Auto gekommen wären.

Zwei der Minderjährigen zeigten den Vorfall bei der hiesigen Polizeistation an. „Sie gaben an, dass sie gemeinsam mit drei Freunden in Kramsach waren“, so die Beamten. „Dabei hat sie ein älterer Mann beobachtet.“ Laut Angaben der Kinder hat er dabei eine schwarze Pistole in der Hand gehalten und folglich auch in ihre Richtung gezielt.

Airsoft-Waffen sichergestellt

Die Beamten konnten den Mann ausmitteln und konfrontierten ihn mit den Schilderungen. Dieser gab daraufhin an, dass es sich lediglich um Spielzeug handelte. „Bei der freiwilligen Nachschau in dessen Wohnung konnten zwei Airsoft-Waffen samt Munition und Gaskapseln sichergestellt werden“, erklärt die Exekutive. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Verdächtiger „uneinsichtig“

Als Grund gab der Mann an, dass die Kinder zu nahe an seinen Wagen gekommen wären, weshalb er mit der Airsoft-Waffe hantiert habe, um sie abzuschrecken. „Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt Berichterstattung an die zuständigen Behörden“, betonen die Beamten abschließend.