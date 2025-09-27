Schutzzonen vor Abtreibungskliniken: Regierung plant Gesetz noch heuer

Noch in dieser Legislaturperiode sollen Schutzzonen rund um Gesundheitseinrichtungen beschlossen werden. Sie sollen Frauen vor Belästigungen schützen. Neben SPÖ und Grünen fordern auch die NEOS mehr Rechte für Betroffene.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigte an, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer bundesweiten Regelung kommen soll. „Das ist erklärtes Ziel“, sagte sie auf APA-Anfrage. Geplant sind Schutzzonen vor Einrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Damit soll verhindert werden, dass Gegner von Abtreibungen betroffene Frauen ansprechen oder unter Druck setzen. Holzleitner verweist dabei auf Wien, wo es bereits eine gesetzliche Regelung gibt, die als Vorbild dienen könnte.

Strafen für Störer vorgesehen

Laut dem Wiener Landes-Sicherheitsgesetz können Personen, die Frauen bedrängen oder ihnen ungewollt Materialien übergeben, von der Polizei weggewiesen werden. Wer sich weigert, muss mit einer Geldstrafe bis zu 700 Euro rechnen. Eine bundesweite Lösung sei nun dringend notwendig, betonte Holzleitner im Vorfeld des Safe Abortion Day am Sonntag. Im aktuellen Regierungsübereinkommen von ÖVP, SPÖ und NEOS ist bisher nur allgemein festgehalten, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft werden sollen.

Grüne fordern Entkriminalisierung

Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski brachte am Mittwoch mehrere Anträge im Nationalrat ein. Sie fordert ebenfalls Schutzzonen, die neben Frauen auch Ärztinnen und Ärzte schützen sollen. Laut Entwurf sollen diese einen Radius von bis zu 150 Metern umfassen. Verstöße müssten mit empfindlichen Strafen geahndet werden, ähnlich wie in Deutschland, wo bis zu 5.000 Euro fällig werden können. Disoski kritisiert die aktuelle Lage scharf: „Jede dritte Frau ist einmal ungewollt schwanger. Doch viele müssen durch Bundesländer tingeln, um medizinische Hilfe zu bekommen.“

Forderung nach Kostenübernahme

Neben Schutzzonen verlangen die Grünen auch, dass Schwangerschaftsabbrüche von der Sozialversicherung übernommen werden. Außerdem sollen telemedizinisch begleitete medikamentöse Abbrüche ermöglicht werden. Ideal wäre für Disoski eine Verankerung des Rechts auf Abbruch in der Verfassung, wie es Frankreich vor kurzem beschlossen hat. Als ersten Schritt fordert sie jedoch die Streichung der Strafrechtsregelung. „Den Körper des Mannes findet man schließlich auch nicht im Strafgesetzbuch“, so Disoski.

NEOS und SPÖ ziehen mit

Auch die NEOS sprechen sich dafür aus, Abbrüche aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. „Weder Frauen noch Ärztinnen und Ärzte dürfen kriminalisiert werden“, heißt es in einem Statement. Zusätzlich wollen die Pinken mehr Beratungsangebote und niederschwellige medizinische Versorgungszentren schaffen. Holzleitner betont: „Zur Frauengesundheit gehört für mich auch die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs sowie die Kostenübernahme.“ Allerdings räumt sie ein, dass es im Parlament unterschiedliche Positionen gibt – besonders von ÖVP und FPÖ.

ÖVP betont Beratung und Prävention

Von der ÖVP kommt eine zurückhaltendere Linie. Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß betonte, dass Politik und Gesellschaft gemeinsam die Verantwortung tragen, Frauen bei ungewollten Schwangerschaften zu unterstützen. Frauen dürften mit dieser Entscheidung nicht allein gelassen werden. Wichtig seien dabei Beratungsstellen, die Orientierung geben. Auch die im Regierungsprogramm geplante Umsatzsteuerbefreiung für Verhütungsmittel sei ein Schritt, um ungewollten Schwangerschaften vorzubeugen. (APA/Red; 27.09.2025)