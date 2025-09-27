Tragisch: 25-Jährige stirbt nach Unfall

Ein 51-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Bei Rudersdorf stieß er frontal mit dem Wagen einer 25-Jährigen zusammen. Die junge Frau starb im Krankenhaus. Ein Alkotest verlief positiv.

Am Freitagabend, dem 26. September 2025, kam es auf der B65 bei Rudersdorf (Burgenland) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 20.21 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf mit seinem Auto von Fürstenfeld in Richtung Ungarn unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 25-jährige Frau aus Pinkafeld in die Gegenrichtung. Laut eigenen Angaben geriet der Mann plötzlich auf die linke Fahrbahnseite und krachte frontal in das Auto der jungen Frau.

Junge Frau eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 51-Jährigen noch rund 120 bis 150 Meter weitergeschleudert, ehe er entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn und im Bankett zum Stillstand kam. Das Auto der Frau wurde in einen Straßengraben geschleudert. Dort blieb es entgegen der Fahrtrichtung halb auf einer Böschung und halb im Graben auf den Rädern stehen. Die 25-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

51-Jähriger nur leicht verletzt

Der Unfalllenker konnte sein Auto über die Beifahrertür verlassen. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Alkotest bei ihm verlief positiv. Die junge Frau erlitt dagegen lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt- und mehrere Rettungsteams aus Fürstenfeld und Jennersdorf kümmerten sich sofort um die Erstversorgung.

Opfer stirbt im Krankenhaus

Die 25-jährige Lenkerin wurde in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Doch für sie kam jede Hilfe zu spät: Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch in der Klinik. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Crash Totalschäden. Drei Feuerwehren aus Rudersdorf-Ort, Dobersdorf und Königsdorf-Ort standen im Einsatz. Insgesamt 41 Mitgliedern waren vor Ort.