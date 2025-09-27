Vorarlberger belästigt Influencerin live auf Oktoberfest

Ein Live-Stream vom Oktoberfest sorgt für Empörung: Ein Mann aus Vorarlberg belästigte eine Influencerin vor laufender Kamera. Das Video ging viral, die Polizei ermittelt, der Täter entschuldigt sich.

Ein Video vom Münchner Oktoberfest sorgt derzeit für Diskussionen im Netz. Eine deutsche Influencerin streamte live, als plötzlich ein stark alkoholisierter Mann aus Vorarlberg auftauchte und sie bedrängte. Vor laufender Kamera fasste er die Frau an die Schulter, stellte sich zwischen sie und ihr Handy und äußerte in groben Worten, was er ihr „antun würde“ – auf sexueller Weise.

Mann bleibt hartnäckig

Die junge Frau versuchte, sich aus der Situation zu befreien, und wies den Mann darauf hin, dass sie gerade live sende. Doch er ließ nicht locker und versuchte, seine Aussagen als „Scherz“ herunterzuspielen. Schließlich entschuldigte er sich, nachdem eine weitere Frau der Streamerin ihre Hilfe anbot.

Mann entschuldigt sich öffentlich

Am Freitag erreichte der ORF den Mann telefonisch. Er räumte sein Fehlverhalten ein und schrieb später in einer Erklärung, dass er sich bereits bei der Dame vor Ort und auch per Mail entschuldigt habe. Er wolle sein Verhalten nicht mit Alkohol rechtfertigen, sondern betonen, dass es in keiner Weise seinen „Wertvorstellungen“ entspreche, heißt in mehreren Medienberichten.

Polizei ermittelt nach viralem Clip

Das Video verbreitete sich innerhalb weniger Stunden tausendfach in den sozialen Netzwerken. Die Münchner Polizei bestätigte, laut mehreren Medienberichten, dass der Fall geprüft werde. Der Vorfall sorgt inzwischen überregional für Empörung und wirft erneut Fragen zum Thema sexuelle Belästigung auf Großveranstaltungen wie dem Oktoberfest auf. Nach der schnellen Identifizierung durch Internetnutzer sieht sich der Mann selbst sowie seine Familie bedroht.