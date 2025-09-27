AT-Alert in Österreich: Anfang Oktober heulen Sirenen und Handys

Sirenen heulen und plötzlich piepst auch dein Handy laut: Am Samstag, dem 4. Oktober, wird in ganz Österreich wieder der Zivilschutz-Probealarm durchgeführt – heuer erneut mit Handy-Warnsystem AT-Alert.

Sirenen in der ganzen Stadt, dazu ein lautes Signal direkt am Handy: Was wie ein Ernstfall klingt, ist in Wahrheit nur ein Test. Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, findet zwischen 12 und 12.45 Uhr in ganz Österreich der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Wie schon im vergangenen Jahr wird parallel dazu auch das Handy-Warnsystem AT-Alert getestet. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Warnkanäle zuverlässig funktionieren.

Warum dieser Alarm wichtig ist

Das System AT-Alert wurde 2023 eingeführt und ist seitdem fixer Bestandteil der öffentlichen Warnungen. Es basiert auf der Cell Broadcast-Technologie, die es Behörden ermöglicht, Nachrichten direkt an alle Handys in einem betroffenen Gebiet zu senden – anonym und ohne Registrierung. So werden auch Urlauber automatisch gewarnt, wenn sie sich gerade in Österreich aufhalten.

Was am Samstag passiert

Zwischen 12 und 12.45 Uhr ertönen die bekannten Sirenensignale, die im Ernstfall auf Gefahren hinweisen. Gleichzeitig wird auf vielen Smartphones ein lautes Warnsignal zu hören sein, verbunden mit einem kurzen Informationstext. Besonders wichtig: Die höchste Warnstufe, der sogenannte Notfallalarm, ist auf jedem Gerät eingeschaltet und kann nicht deaktiviert werden. Auch Handys, die auf stumm gestellt sind, geben in diesem Fall einen durchdringenden Ton von sich. Der jährliche Probealarm dient dazu, die Bevölkerung mit den Sirenensignalen vertraut zu machen und die technische Funktionsfähigkeit von AT-Alert zu überprüfen.

Zivilschutz-Probealarm 2025: Wann?

Samstag, 4. Oktober 2025, zwischen 12 und 12.45 Uhr. Wo?

In ganz Österreich: Alle rund 8.000 Sirenen heulen, zusätzlich wird eine AT-Alert-Meldung aufs Handy geschickt.

AT-Alert in Österreich

Die EU beschloss bereits 2018, dass alle Mitgliedsstaaten ein Mobilfunk-Warnsystem einführen müssen. Österreich setzte diese Vorgabe gemeinsam mit den Bundesländern und Mobilfunkbetreibern um. Der Name AT-Alert setzt sich aus dem Ländercode „AT“ für Österreich und dem englischen „Alert“ für Alarm zusammen. Vergleichbare Systeme gibt es auch in Frankreich (FR-Alert) oder Deutschland (Cell Broadcast).