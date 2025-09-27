Schwerer Unfall beim Bahnhof Neuhofen an der Krems – Bein amputiert

Zu einem schweren Zugunglück kam es am Donnerstag, dem 25. September 2025 gegen 23 Uhr am Bahnhof Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Eine 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ihr rechtes Bein musste amputiert werden.

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen versuchte die Tür eines in Richtung Kirchdorf/Krems bereits abfahrenden Zuges zu öffnen und stürzte dabei zwischen Zug und Bahngleis. „Der 44-jährige Lokführer bemerkte dies sofort und stoppte die erst geringfügig bewegte Zuggarnitur. Die 48-Jährige wurde im Unterbodenbereich eines Waggons eingeklemmt. Die Verunglückte wurde mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht“, berichtet die Polizei. Laut Rotem Kreuz verlor die Frau ihr rechtes Bein.