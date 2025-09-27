Skip to content
Schwerer Unfall beim Bahnhof Neuhofen an der Krems – Bein amputiert
Eine Frau wurde beim Bahnhof Neuhofen an der Krems in Oberösterreich unter einem Zug eingeklemmt
Linz-Land/OÖ
27/09/2025
Zugunglück

Zu einem schweren Zugunglück kam es am Donnerstag, dem 25. September 2025 gegen 23 Uhr am Bahnhof Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Eine 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ihr rechtes Bein musste amputiert werden.

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen versuchte die Tür eines in Richtung Kirchdorf/Krems bereits abfahrenden Zuges zu öffnen und stürzte dabei zwischen Zug und Bahngleis. „Der 44-jährige Lokführer bemerkte dies sofort und stoppte die erst geringfügig bewegte Zuggarnitur. Die 48-Jährige wurde im Unterbodenbereich eines Waggons eingeklemmt. Die Verunglückte wurde mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht“, berichtet die Polizei. Laut Rotem Kreuz verlor die Frau ihr rechtes Bein.

Mehrere Einsatzkräfte rückten am Donnerstag zum Bahnhof Neuhofen an der Krems aus.
