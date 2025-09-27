FPÖ-Parteitag in Salzburg: Kickl soll als Parteichef bestätigt werden

Heute, Samstag, findet im Salzburger Messezentrum der 35. Ordentliche Bundesparteitag der FPÖ statt. Rund 850 Delegierte sind geladen. Bundesparteiobmann Herbert Kickl soll laut APA erneut im Amt bestätigt werden. Ursprünglich war der Parteitag bereits für Juni angesetzt. Der Parteitag steht im Zeichen seines Konzepts der „Volkskanzlerschaft“. Kickl will nach eigenen Worten ein „Erneuerungsprojekt für Österreich“ vorantreiben und die Machtverhältnisse „zugunsten der Bevölkerung“ verschieben. Es gehe um einen „Ausbau der Demokratie“. Obwohl die FPÖ bei der Nationalratswahl 2024 mit 28,8 Prozent stärkste Partei wurde, blieb sie wegen einer Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS in Opposition. In aktuellen Umfragen liegt sie bei bis zu 35 Prozent. Wir haben berichtet: Kickl kündigt FPÖ-Kandidaten für Hofburg 2028 an.

Kickl gilt parteiintern als unumstritten. Er dementierte zuletzt Gerüchte, er könnte sich in die Kärntner Landespolitik zurückziehen. Unter seiner Führung wurde die FPÖ bei der Nationalratswahl 2024 erstmals stärkste Kraft im Parlament (28,8 Prozent), konnte jedoch keine Koalition bilden. Begleitet wird die Veranstaltung von Protesten. Laut Salzburg24 versammelten sich am Morgen zahlreiche Demonstrierende beim Messezentrum. Aktivisten hissten Flaggen auf dem Dach des Messezentrums und blockierten Zufahrtsstraßen. Auch laut oe24 wurden drei Demonstrationen angemeldet, darunter eine Gegenveranstaltung von FPÖ-Sympathisanten.