Neues Kassen-System bei Hofer sorgt für gespaltene Meinungen

Zwei Karten-Terminals pro Kassa: Hofer will damit Zeit sparen. Doch viele Kunden fühlen sich überfordert. In Kärnten und ganz Österreich gehen die Meinungen weit auseinander.

Beim Diskonter Hofer gibt es eine Neuerung, die für Debatten sorgt. In mehreren Filialen, auch in Kärnten, wurden Kassen mit zwei Bankomat-Terminals ausgestattet. Das System soll den Ablauf beschleunigen: Während ein Kunde noch zahlt oder seine Einkäufe einpackt, kann der nächste bereits mit dem Kassieren beginnen. Hofer selbst betont, man wolle den Einkauf so „entspannter und effizienter“ gestalten. Doch einige Kunden sehen das anders.

„Stress statt Einkaufserlebnis“

Auf TikTok machte die Kärntner Influencerin Laxobu darauf Aufmerksam: „Das war so stressig und hat null mit dem Einkaufserlebnis mehr zu tun. Sie hat schon bei der anderen gleichzeitig kassiert, das ist sowas von schräg.“ Auch andere Kunden berichten in den Kommentaren von ähnlichen Erfahrungen. Manche fühlen sich überfordert, weil die Ware bereits über das Band läuft, während sie selbst noch mit Einpacken beschäftigt sind. Besonders ältere Menschen könnten damit Probleme haben. „Mir tut es leid für die älteren Leute, ich bin schon gestresst – wie geht es erst ihnen?“, heißt es in einem Kommentar.

Kommentare zwischen Lob und Kritik

Die Reaktionen im Netz sind gespalten. Während einige das neue System als „saugeil“ und „praktisch“ beschreiben, finden andere es schlicht „schräg“ und „überfordernd“. Ein Nutzer meint: „Ich gehe nicht zu Hofer wegen dem Einkaufserlebnis. Ich will so schnell wie möglich einkaufen und fertig.“ Ein anderer fordert: „Sollen sie lieber Selbstbedienungskassen wie bei anderen Supermärkten machen, aber nicht sowas.“ Auch die Situation mit Einkaufswagen sorgt für Diskussion: „Das Schlimmste ist, wenn du mit dem Wagerl nicht rechtzeitig weiterkommst und dann im Weg stehst.“

Hofer zum neuen System

Der Diskonter betont gegenüber dem Kurier, dass die Neuerung Vorteile bringen soll: „So können unsere Kund:innen ihre Einkäufe in Ruhe einpacken, während der Kassiervorgang der nachfolgenden Kund:innen bereits beginnt“, so zitiert laut dem Kurier. Das Ziel sei mehr Zeitersparnis und weniger Wartezeit für alle. Hofer setzt also weiterhin klar auf Effizienz statt auf Wohlfühlfaktor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 10:56 Uhr aktualisiert