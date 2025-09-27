Katzenflüsterer Max im Einsatz: Feuerwehr rettet Fellnase doppelt

Die Florianis in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich, hatten gleich zweimal einen tierischen Einsatz. Grund war dieselbe Katze bei beiden Rettungsaktionen.

Einen tierischen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Stadt, gestern 26. September, im Stadtgebiet von Ybbs. Sie mussten dieselbe Katze gleich zweimal retten. Katzenflüsterer Max hat seinem Namen alle Ehre gemacht.

Katze in Motorraum: Gleich zweimal

Die Alarmierung für die Florianis lautete: Katze in Motorraum – und das gleich zweimal. Eine Samtpfote hatte es sich im Motorraum eines Autos gemütlich gemacht und wollte partout nicht mehr raus. Also rückten vier Mann mit dem Rüstlöschfahrzeug (RLF) an. „Unser Spezialist für tierische Einsätze, Katzenflüsterer Max, wurde vorgeschickt. Ob er wirklich eine geheime Verbindung zu Katzen hat, wissen wir nicht, aber heute wurde es getestet“, heißt es seitens der FF Waidhoffen/Ybbs-Stadt.

©Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt | Die Florianis… ©Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt | …retteten… ©Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt | …dieselbe Katze… ©Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt | …gleich… ©Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt | …zweimal.

Dann sprang die Fellnase in das Feuerwehrauto

Mit Wagenheber wurde das Auto angehoben, um die Katze vorsichtig zu befreien. Kaum war sie draußen, startete die kleine Abenteurerin jedoch zu einer Erkundungstour über den Stadtplatz und ehe man sich versah, sprang sie direkt in den Motorraum des eigenen Feuerwehrautos! „Also wieder: Max ran an den Speck – ähm nein, natürlich soll das heißen: Max ran an die Katz“, berichten die Florianis. Die Fahrerkabine des RLF wurde gekippt, und nach einem kurzen Plausch zwischen Max und der Katz konnten die Kameraden die Katze schließlich sichern. Glücklich und gesund ging es für die Fellnase in einer Katzenbox direkt zum Tierschutzverein Ybbstal, wo sie nun in Sicherheit ist.