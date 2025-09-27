Katzenflüsterer Max im Einsatz: Feuerwehr rettet Fellnase doppelt
Die Florianis in Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich, hatten gleich zweimal einen tierischen Einsatz. Grund war dieselbe Katze bei beiden Rettungsaktionen.
Einen tierischen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen an der Ybbs-Stadt, gestern 26. September, im Stadtgebiet von Ybbs. Sie mussten dieselbe Katze gleich zweimal retten. Katzenflüsterer Max hat seinem Namen alle Ehre gemacht.
Katze in Motorraum: Gleich zweimal
Die Alarmierung für die Florianis lautete: Katze in Motorraum – und das gleich zweimal. Eine Samtpfote hatte es sich im Motorraum eines Autos gemütlich gemacht und wollte partout nicht mehr raus. Also rückten vier Mann mit dem Rüstlöschfahrzeug (RLF) an. „Unser Spezialist für tierische Einsätze, Katzenflüsterer Max, wurde vorgeschickt. Ob er wirklich eine geheime Verbindung zu Katzen hat, wissen wir nicht, aber heute wurde es getestet“, heißt es seitens der FF Waidhoffen/Ybbs-Stadt.
Dann sprang die Fellnase in das Feuerwehrauto
Mit Wagenheber wurde das Auto angehoben, um die Katze vorsichtig zu befreien. Kaum war sie draußen, startete die kleine Abenteurerin jedoch zu einer Erkundungstour über den Stadtplatz und ehe man sich versah, sprang sie direkt in den Motorraum des eigenen Feuerwehrautos! „Also wieder: Max ran an den Speck – ähm nein, natürlich soll das heißen: Max ran an die Katz“, berichten die Florianis. Die Fahrerkabine des RLF wurde gekippt, und nach einem kurzen Plausch zwischen Max und der Katz konnten die Kameraden die Katze schließlich sichern. Glücklich und gesund ging es für die Fellnase in einer Katzenbox direkt zum Tierschutzverein Ybbstal, wo sie nun in Sicherheit ist.
Hinweis wenn du eine Katze im Motorraum entdeckst:
„Gerade in der kälteren Jahreszeit suchen sich Katzen warme Plätze – und Motoren sind da besonders beliebt“, sagen die Florianis.
Tipps:
Motor ausschalten – falls er läuft, sofort abstellen. Katzen verstecken sich gern im warmen Motorraum, gerade in kühleren Jahreszeiten.
Ruhig bleiben – keine hektischen Bewegungen oder lautes Rufen. Das kann die Katze in Panik versetzen.
Motorhaube vorsichtig öffnen – langsam, damit die Katze nicht erschrickt und sich verletzt.
Katze lokalisieren – sie kann sehr eng zwischen Teilen klemmen. Schau mit einer Taschenlampe hinein.
Nicht grob ziehen – wenn die Katze klemmt, besteht Verletzungsgefahr. Stattdessen Geduld haben.
Anlocken – versuche, mit sanfter Stimme, etwas Futter oder Leckerlis die Katze herauszulocken. Auch ein leichtes Klopfen kann helfen.
Handschuhe tragen – verängstigte Katzen kratzen oder beißen.
Tierhilfe oder Feuerwehr rufen – wenn die Katze eingeklemmt ist oder du sie nicht gefahrlos herausbekommst, ruf die Feuerwehr oder den Tierschutzverein an. Sie haben Erfahrung und Werkzeuge dafür.
Nach Verletzungen schauen – ist die Katze draußen, kontrolliere, ob sie verletzt wirkt. Bei Unsicherheit unbedingt zum Tierarzt bringen.
Vorbeugung – klopf im Winter morgens leicht auf die Motorhaube oder öffne sie kurz, bevor du startest. Viele Katzen suchen Wärme und Schutz im Motorraum.
Ganz wichtig: Niemals einfach starten oder losfahren, bevor du sicher bist, dass die Katze draußen ist.