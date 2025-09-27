Großeinsatz: Leerstehendes Wohnhaus in Flammen

In der Nacht auf Samstag geriet in Gaißau ein leerstehendes Wohnhaus in Vollbrand. Rund 100 Einsatzkräfte standen stundenlang im Einsatz.

Flammenmeer in der Rheinstraße: Ein leerstehendes Wohnhaus stand in der Nacht auf Samstag in Vollbrand.

Flammenmeer in der Rheinstraße: Ein leerstehendes Wohnhaus stand in der Nacht auf Samstag in Vollbrand.

Kurz nach zwei Uhr in der Nacht: Ein leerstehendes Wohnhaus in der Rheinstraße stand in Vollbrand. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte loderten die Flammen aus dem Gebäude. Die Feuerwehr Gaißau sprach von einem Gebäudevollbrand, der umfangreiche Löscharbeiten notwendig machte.

Großeinsatz mit fünf Feuerwehren

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Feuerwehr Gaißau eilten auch die Wehren aus Höchst, Fußach, Hard und Luitzberg (Schweiz) zum Brandort. Sie kämpften stundenlang gegen die Flammen. Auch das Rote Kreuz war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, ebenso die Bundespolizei mit drei Streifen.

©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau ©Feuerwehr Gaißau

Straße gesperrt und Umleitung eingerichtet

Während der Löscharbeiten musste die Rheinstraße gesperrt werden. Die Polizei richtete eine Umleitung über „Im Feld – Im Roßstand – Ofenstraße – Teilstraße“ ein. Erst gegen späten Vormittag konnte die Straße wieder vollständig freigegeben werden. Glücklicherweise befanden sich in dem Haus keine Personen. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit von den Ermittlern untersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 12:33 Uhr aktualisiert