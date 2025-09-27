Liebe, die stärker ist als Krankheit: Regina hielt ihren Urenkel im Arm

„Ein erstes Mal meinen Urenkel in den Arm nehmen“, das war der Herzenswunsch der 76-jährigen schwerkranken Regina. Der ehrenamtliche Verein Rollende Engel erfüllte ihr diesen. „So lange habe ich auf diesen einen Moment gewartet – und jetzt koste ich diesen aus“, so Regina.

Regina ist auf einer Wachkomastation

Vor einigen Jahren brach bei Regina eine schwere Krankheit aus. Langsam schritt diese voran, jedoch die letzten Jahre ging es sehr flott bergab. Die 76-jährige Frau befindet sich bereits auf einer Wachkomastation, muss beatmet werden und benötigt rund um die Uhr medizinische und pflegerische Betreuung. Täglich besucht sie ihre Familie und es gibt immer wieder Neuigkeiten zu berichten. Die wohl schönste Neuigkeit: Vor wenigen Wochen wurde sie zum ersten Mal Ur-Oma. Ihr größter Wunsch war es daher, ihren Urenkel zu sehen, ihn in den Händen zu halten und dabei noch einmal zuhause sein zu können.

Viele Stunden Fahrtzeit ins Burgenland

„Mit diesem Wunsch wurde unser Verein -Rollende Engel- kontaktiert. Am Tag der Wunscherfüllung machten sich unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller Deborah, Anja & Florian auf den weiten Weg ins Burgenland“, heißt es in einem Posting des Vereins. Nach vielen Stunden Fahrzeit angekommen, wurden sie bereits von den Pflegern der Station sehr herzlich willkommen geheißen. Auch Regina war schon sehr nervös und kann es kaum erwarten. Immerhin war sie seit mehr als elf Monaten nicht mehr zuhause. Vollbepackt mit Taschen voller Medikamente, Sauerstoff und Beatmungsgerät ging es dann Richtung Reginas Heimat.

Freudentränen bei allen

In Oberpullendorf wurden sie bereits auf der Straße von der gesamten Familie erwartet. Diese war vor Freude den Tränen nahe, als sie uns erblickten. Im Garten und auf der Terrasse war alles bestens vorbereitet. Ihr Gatte nahm neben ihr Platz, streichelte die Hand und sie küssten sich. Die Töchter und Schwiegersöhne sorgten für leckere Brötchen und Mehlspeisen. Doch dann kam der eigentliche Held: Es ist Matteo. Gerade erst drei Wochen alt und der Stolz der gesamten Familie. Zum ersten Mal sah Regina nun ihren Urenkel und nahm ihn ganz vorsichtig zu ihr auf die Trage. Sie legte ihn zu ihr auf den Schoß und streichelte ihm ganz vorsichtig übers Köpfchen. „Es sind Momente, wo einem die Gänsehaut aufzieht. Momente, der wahren Liebe!“, so die Wunscherfüller.

©Verein Rollende Engel | Regina konnte ihren Urenkel Matteo im Burgenland kennenlernen. ©Verein Rollende Engel | Die ganze Familie war anwesend und überglücklich.

„So lange habe ich auf diesen einen Moment gewartet“

Regina war überglücklich und nahm ihre ganze Kraft zusammen. Matteo dankte es ihr und blieb ganz ruhig liegen und genoss. „So lange habe ich auf diesen einen Moment gewartet – und jetzt koste ich diesen aus“, so Regina. „Am Nachmittag schwanden die Kräfte von Regina und wir beschlossen, die Heimfahrt anzutreten. Die Familie versammelte sich bei unserem Auto und ein letztes Familienfoto wurde geschossen“, erzählen die Ehrenamtler. Eigentlich wollte Regina bei der Fahrt retour ins Krankenhaus ein wenig schlafen. Doch sie schwärmte voller Freude über diesen Tag und ist mega glücklich.