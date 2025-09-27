Eifersuchtsdrama in Favoriten? Mehrere Schüsse abgegeben

Am Freitagabend, 26. September, kam es in WIen-Favoriten zu einem Streit zwischen einem 19-jährigen Österreicher und dem 17-jährigen neuen Freund seiner 16-jährigen Ex-Freundin. Dann fielen Schüsse.

Der 19-Jährige gab im Zuge des Streits mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse ab. Nach bisherigen Informationen hatte er seine Ex-Freundin mit dem Auto zu ihrem neuen Partner gebracht. Dort trafen die beiden Männer aufeinander und es kam zur Auseinandersetzung.

19-Jähriger flüchtete

Als die Polizei am Tatort eintraf, war der Verdächtige bereits geflüchtet. Wenig später konnte er in einer Veranstaltungshalle in Favoriten von der Bereitschaftseinheit Wien festgenommen werden. Die Pistole wurde im Auto gefunden, Patronenhülsen am Tatort. Der 19-Jährige ist weiterhin in Polizeigewahrsam.