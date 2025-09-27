Mordprozess nach Leichenfund in Kennelbach startet nächste Woche

Am Donnerstag startet in Feldkirch der Mordprozess nach dem Leichenfund in Kennelbach. Ein 25-Jähriger steht wegen Mordes vor einem Geschworenengericht. Für den Fall ist ein zweitägiger Prozess angesetzt.

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, beginnt am Landesgericht Feldkirch ein Schwurgerichtsprozess wegen Mordes. Dies berichtet das Medium Vol.at, sowie auch der Verhandlungskalender des Landesgerichtes Feldkirch. Angeklagt ist ein 25-jähriger Mann, der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt. Für den Fall ist ein zweitägiger Geschworenenprozess angesetzt, mit einer möglichen Fortsetzung am Freitag, dem 3. Oktober 2025. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Leichenfund im Auwald

Im September 2024 war im Auwald an der Bregenzer Ache, nahe einer Schrebergartenanlage in Kennelbach, die Leiche einer 25-jährigen Frau entdeckt worden. Der Tatverdacht richtete sich rasch gegen ihren gleichaltrigen Bekannten, der kurz darauf festgenommen wurde. Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte den Tod der Frau vorsätzlich herbeigeführt haben. Die Ermittlungen führten zur Einbringung einer Mordanklage nach § 75 StGB. Wir haben berichtet: Mordanklage nach Leichenfund in Kennelbach – Tatverdächtiger in U-Haft.