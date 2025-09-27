Supermarkt evakuiert: Auto-Brand in Tiefgarage sorgte für Einsatz

Am Samstagvormittag, 27. September, kam es in der Tiefgarage eines Supermarkt in Schwaz zu einem PKW-Brand. Das Geschäft musste evakuiert werden. Feuerwehrkräfte rückten zum Löscheinsatz aus.

Feuerwehreinsatz in Schwaz: In der Tiefgarage des Geschäfts war es zu einem PKW-Brand gekommen.

Brandalarm bei einem Supermarkt in Schwaz (Tirol). In der Tiefgarage des Geschäfts war es zu einem PKW-Brand gekommen. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Samstagvormittag alarmiert und rückten zum Löscheinsatz aus.

PKW-Brand in Tiefgarage: Geschäft evakuiert

Im Zuge des Einsatzes wurde das Geschäft evakuiert. Der Brand konnte zum Glück rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Verletzte gibt es laut ersten Informationen zum Glück nicht.

Update: Polizei gibt weitere Details bekannt

Demnach geriet gegen 8.45 Uhr ein in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäfts in Schwaz geparkter Pkw in Brand. Ein anderer Fahrzeuglenker bemerkte den Brand und setzte umgehend den Notruf ab. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die über das Stiegenhaus in die Geschäftsräumlichkeiten des Lebensmittelgeschäfts drang, weshalb das Geschäft evakuiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Schwaz löschte den Brand unter Einsatz von Atemschutz und belüftete anschließend die Geschäftsräume. Gegen 9.40 Uhr konnte der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden.

Technisches Gebrechen als Brandursache vermutet

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gibt es jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sodass von einem technischen Gebrechen im Bereich des Motorraums ausgegangen werden kann. Auch dürften keine Personen verletzt oder andere Fahrzeuge beschädigt worden sein. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Schwaz waren auch die Feuerwehren Vomp und Weer, mehrere Rettungskräfte des Roten Kreuzes, die Stadtpolizei Schwaz sowie insgesamt vier Polizeistreifen im Einsatz.

