Überfall auf Trafik: „Nicht den Helden spielen“

Heute, 27. September 2025, wurde eine Trafik in Klagenfurt, Kärnten überfallen. Wir haben mit dem Obmann der Tabaktrafikanten Kärnten, Wolfgang Streißnig darüber gesprochen.

Heute, Samstagmittag, wurde im Klagenfurter Stadtteil Fischl eine Trafik überfallen. Der mutmaßliche Täter hatte ein Messer dabei. Daraufhin gab es eine große Fahndung seitens der Kärntner Polizei.

Mit wenig Beute geflüchtet

Gegenüber 5 Minuten vor Ort erklärt Harald Ofner, Abteilungsinspektor der Polizeiinspektion Pischeldorferstraße: „Eine männliche Person hat unter Verwendung eines Messers versucht, den Trafikanten zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten zu zwingen.“ Der Tatverdächtige sei dunkel gekleidet gewesen. Der Trafikant selbst hat schnell reagiert und dem Mann erklärt, es gäbe kein Diebesgut. Der mutmaßliche Täter ist dann mit Sachgegenständen von geringem Wert geflüchtet. Dem Mitarbeiter gehts gut.

Zu einem Überfall kam es heute in Kärnten, Klagenfurt. ©5 Minuten | Ein Mann mit einem Messer bedrohte den Trafikanten. ©5 Minuten | Daraufhin gab es eine große Fahndung. ©Leser | Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. ©Leser | „Niemand soll in so einer Situation den Helden spielen. Leib und Leben ist wichtiger als Materielles“, sagt Wolfgang Straßnig.

„Nicht den Helden spielen“

5 Minuten hat mit dem Obmann der Tabaktrafikanten Kärnten, Wolfgang Streißnig, über Überfälle auf Trafiken gesprochen. „Niemand soll in so einer Situation den Helden spielen. Leib und Leben ist wichtiger als Materielles.“ Zu dem Thema Trafiküberfall gab es auch einen Infoabend gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Kärnten, wo genau so etwas besprochen wurde. Streißnig selbst ist schon lange Trafikant, hat aber bisher noch keinen Überfall erlebt: „Aber Einbrüche“, sagt er.

Überfälle auf Trafiken zahlen sich nicht aus

Streißnig betont auch, dass sich Überfälle auf Trafiken nicht mehr wirklich auszahlen. „Es gibt nicht mehr viel Beute. In Zeiten wie diesen, zahlen fast 50 Prozent aller Kunden bargeldlos“, erklärt er. Der Kärntner betont auch nochmal: „Vorletztes Jahr ging ein Überfall viral, weil jemand den Helden spielen wollte. Davon raten wir absolut ab, weder Kunde noch Angestellte sollten ihr Wohl riskieren.“ Ein Video über diesen Überfall in Graz ging 2023 nämlich viral.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 14:39 Uhr aktualisiert