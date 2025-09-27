Wiener Starkoch: „Das waren die kranksten zehn Minuten ever“

Zwei der bekanntesten Spitzenköche im deutschsprachigen Raum, der Österreicher Alexander Kumptner und Frank Rosin, werden aus ihren Sterne-Restaurants gerissen und in völlig fremde Welten geworfen – inklusive überraschender Herausforderungen. Was sie bei „Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin“ erleben werden? Zu sehen in vier Folgen ab 19. Oktober immer sonntags um 20.15 Uhr auf JOYN & PULS 4.

„Mission Mittendrin“ startet mit neuen Folgen

Bereits in „Roadtrip Amerika“ haben Kumptner und Rosin bewiesen, dass sie mehr als die Leidenschaft fürs Kochen verbindet – eine echte Freundschaft, die nun auf die Probe gestellt wird. „‘Mission mittendrin‘ ist ein Format, wo wir beide in Welten eintauchen, die jetzt vielleicht ein bisschen abseits unserer Küche sind“, erklärt Alexander Kumptner. „Wo wir jeweils dem anderen immer ein Abenteuer aussuchen“, fügt Frank Rosin hinzu. Kumptner ergänzt: „Wir tauchen komplett ein. Wir schwitzen. Und wir kämpfen. Wir kochen. Und wir lernen vor allem großartige Menschen kennen.“ Denn feststeht, bei „Mission Mittendrin“ zählt nicht nur Mut, sondern vor allem Freundschaft, Menschlichkeit und ein friedliches Miteinander. Welche neuen Welten sich die beiden füreinander ausgesucht haben? Wer wird in der Challenge brillieren und wer wird sie nicht meistern können oder gar abbrechen?

Kumptner erzählt: „Das waren die kranksten zehn Minuten ever“

Gleich in der ersten Folge am 19. Oktober heißt es Marine statt Marinade für den österreichischen Star-Koch Alexander Kumptner. Für den Wiener eine echte Premiere: „Ich war noch nie an der Ostsee. Plötzlich stehe ich auf der Korvette Magdeburg, mitten im NATO-Einsatz, und muss mich mit militärischen Abläufen, engen Kajüten und einer spektakulären Rettungsaktion auseinandersetzen. Das waren die kranksten zehn Minuten ever“, so Kumptner. Doch auch Rosin muss sich seiner Furcht stellen: „Ich sitze da und kämpfe mit meinen Ängsten“, gesteht er während einer Challenge. Zum krönenden Abschluss dieser „Mission Mittendrin“ hat sich Kumptner für Rosin „etwas ganz Besonderes“ überlegt. Für beide steht ein Besuch in St. Pauli im Nachtleben der berühmt-berüchtigten Reeperbahn an. Auf der Herbertstraße, gewährt die dienst-älteste Domina der Stadt den beiden einen exklusiven Einblick in die Welt von Lack und Leder.

